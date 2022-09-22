Единые данные. Сахалинская область лидирует в интернет-переписи

Лучший результат проведения интернет-переписи в стране зафиксирован в Сахалинской области. В островном регионе участие приняли почти 6% жителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

С 1 по 31 октября в России проходит пробная перепись населения — ключевой этап подготовки главного статистического события десятилетия — Всероссийской переписи населения 2020 года, передает ТАСС. Пробная перепись станет самой необычной и масштабной из ранее проведенных пробных переписей и охватит более полумиллиона человек в десяти пилотных районах.

«По данным Росстата, участие во всероссийской экспериментальной интернет-переписи приняли 5,8% жителей Сахалинской области. Это лучший результат по стране», — приводит пресс-служба слова руководителя Сахалинстата Ирины Лемзековой.

По ее словам, пробная перепись в этом году впервые разбита на два этапа. Первый — через интернет — завершился 11 октября, второй — региональный — проходит в настоящее время в поселке Южно-Курильск. Она добавила, что до 31 октября в Южно-Курильске будут работать переписчики, которые обойдут жителей поселка и заполнят переписные листы на тех, кто не смог поучаствовать в интернет-переписи.

Как сообщила заместитель руководителя Сахалинстата Алла Миняйло, пробная перепись этого года значительно отличается от предыдущих: раньше не было возможности участвовать через интернет.

«Благодаря таким переписям возможно создание единой национальной системы управления данными», — сказал собеседник агентства.

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 22 января 2018 года пробная перепись населения 2018 года проходит в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО города Москвы и муниципальном округе Княжево города Санкт-Петербурга.