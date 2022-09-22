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Регионы > Самара

Человек против электричества. Жителям Самары пришлось толкать троллейбус

15 ноября, 17:14
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Жители Самары толкали троллейбус, вставший на одном из перекрестков из-за внезапного прекращения подачи электричества и создавший помеху другим транспортным средствам.

Утром 15 ноября образовалась огромная дорожная пробка на Московском шоссе от улицы Авроры до Революционной из-за того, что на первой полосе по направлению в центр встали троллейбусы, передает портал «Провинция.ру».

По данным городского трамвайно-троллейбусного управления, на данном участке была повреждена контактная сеть. Позднее специалисты устранили повреждение, после чего движение троллейбусов было восстановлено.

В начале ноября в заметенном снегом Санкт-Петербурге школьникам пришлось толкать автобус, который застрял в сугробе на Петроградской стороне и не сумел отъехать от остановки, а на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова пассажиры толкали автобус, чтобы помочь ему проехать.

Минувшей весной в печально известном своими дорогами Омске горожанам приходилось выталкивать общественный транспорт из дорожных ям. А в Саратове летом прошлого года в центре города несколько человек толкали трамвай, сошедший с рельсов при повороте. Вагоновожатый и кондуктор привлекли прохожих и пассажиров к тому, чтобы вернуть вагон на пути.

Автор

Олег Корин

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