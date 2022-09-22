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Регионы > Самара

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области

30 августа, 17:42
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Пруды в Самарской области с розовой водой являются искусственными накопителями для очистки сточных вод, подобный цвет не является чем-то необычным при процессе очистки, поэтому причин для беспокойства нет. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кинельского района Самарской области.

Ранее местные жители обнаружили на территории этого района три озера с розовой водой. Соответствующий видеоролик, запечатлевший водоемы необычного цвета и прямоугольной формы, был размещен 29 августа в YouTube и вызвал интерес местных СМИ, предположивших, что в эти озера слили химические отходы.

«Никаких причин для паники нет. По имеющейся информации, в эти пруды-накопители еще четыре года назад были запущены специальные микроорганизмы, которые занимаются очисткой сточных вод, и этот розовый цвет — это особенность жизнедеятельности этих микроорганизмов. Просто раньше эти пруды никогда не снимали сверху, с коптера», — сказал собеседник агентства.

Как заверили в администрации, несмотря на отсутствие причин для беспокойства, местные надзорные органы возьмут на анализ воду из прудов и проверят соблюдение экологических норм при очистке стоков.

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Автор

Олег Корин

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