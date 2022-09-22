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Регионы > Саранск

Начало из прошлого. Новый проспект в Саранске назвали именем Российской Армии

08 декабря, 18:13
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Новый проспект открылся в столице Мордовии Саранске в пятницу в рамках мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, его назвали именем Российской Армии.

Проспект находится в новом микрорайоне «Юбилейный». Его протяженность — более 800 метров, ширина — 45 метров, сообщает РИА Новости. Новый городской объект благоустройства полностью пешеходный, большей частью проспект выложен разноцветной тротуарной плиткой, здесь установлены малые архитектурные формы, скамейки для отдыха, весной будут разбиты газоны и клумбы, уже ведется высадка декоративного кустарника и деревьев.

Кроме того, на территории проспекта установлена стела в честь Российской армии — почти девятиметровое с постаментом сооружение венчает эмблема Вооруженных сил России, а в центре фронтальной части — подсвеченная надпись «Проспект Российской Армии».

«Сегодня действительно исторический день, он исторический не только для Мордовии, не только для Приволжского федерального округа (ПФО), он исторический сегодня для всей нашей великой России. У нас в России десятки улиц, площадей, проспектов назывались именем Советской Армии, и вот сегодня впервые за постсоветскую историю мы возрождаем эту славную традицию, и называем новый проспект, построенный в Саранске, проспектом Российской Армии», — сказал полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на церемонии открытия.

По его словам, это не просто возрождение традиции, «это дань нашим Вооруженным силам, их славной истории, которая берет начало из очень далекого прошлого». «Открывая проспект Российской Армии, мы демонстрируем преемственность поколений, мы говорим о том, что помним нашу историю, мы ее хорошо знаем, эти уроки всегда будут основой развития нашей страны. Но для того, чтобы в памяти людей оставались славные победы наших Вооруженных сил, их достижения и завоевания, мы будем продолжать эту традицию», — отметил полпред.

Он также выразил уверенность, что «после сегодняшнего дня многие города, многие наши регионы подхватят это начинание, и появятся улицы, проспекты, скверы Российской Армии».

Глава Мордовии Владимир Волков на мероприятии сообщил, что новый проспект – «настоящее украшение любимого города, важный шаг в создании его современного облика».

По его словам, «Юбилейный» — это самый перспективный микрорайон Саранска, в котором будут жить около 30 тысяч человек. «Но у нас есть еще одна хорошая задумка — обустроить здесь современный парк “Патриот” (в нем планируется разместить образцы военной техники) и мы попросили Минобороны помочь нам в создании этого парка … Этот очень важный проект для военно-патриотического воспитания молодежи», — пояснил Волков.

Глава республики подчеркнул, что региональные власти «обязательно продолжат работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, развитию юнармейского и кадетского движений, поддержке поисковиков и волонтеров, пропаганде воинской славы, а также заботу о ветеранах и людях старшего поколения».

«Наш долг из поколения в поколение передавать эстафету правды о героизме нашего народа, сохранить имена и военные реликвии», — отметил Волков.

Автор

Олег Корин

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