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Регионы > Саранск

Пивная миля. В Мордовии болельщики побывали на тысяче экскурсий

15 июля, 23:37
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Турфирмы и гиды провели 958 экскурсий по Саранску и Мордовии во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила журналистам директор туристско-информационного центра Мордовии Екатерина Гавина.

«Во время чемпионата мира по футболу было проведено 958 экскурсий, из них 483 было на русском языке, 425 — на английском языке, 48 — на испанском и две экскурсии на фарси», — сказала Гавина на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что к ЧМ в Мордовии разработали пять туристических маршрутов, передает ТАСС. Два из них, «Саранск: последняя миля» и «Шумбрат, Саранск!» (шумбрат — приветствие на эрзянском и мокшанском языках), проходили по центру столицы республики. Еще три предполагали поездку в районы региона с посещением музея тавлинской игрушки в селе Подлесная Тавла, города Темникова, в котором расположен Санаксарский монастырь с мощами святого Федора Ушакова, а также Мордовского заповедника.

Гавина отметила, что были разработаны четыре специальных предложения: для болельщиков с детьми, маршрут по ночному Саранску с посещением ресторанов, маршрут «Пивная миля» по барам города, а также экскурсия на пивоваренный завод. «Когда, например, приехали японцы, они сказали, что им не очень интересны музеи. Тогда мы предложили им экскурсию на ликеро-водочный завод, который находится в черте города. Туроператоры в зависимости от пожеланий туристов также прокладывали свои маршруты», — добавила она.

За время чемпионата мира по футболу регион принял рекордный турпоток. По официальным данным, более 160 тыс. человек из 44 стран мира посетили матчи в Саранске. При этом общее число гостей, приехавших в регион в июне, оценивается приблизительно в 200 тыс. человек. За весь 2017 год регион принял около 110 тыс. туристов.

В Саранске прошли четыре игры группового этапа ЧМ. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, 25 июня португальцы сыграли вничью с иранскими футболистами (1:1), 28 июня тунисцы одержали победу над панамцами со счетом 2:1.

Автор

Олег Корин

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