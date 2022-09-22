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Регионы > Саратов

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

12 февраля, 09:38
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Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

«Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по одному миллиону рублей», — сказала собеседница агентства.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Среди наиболее вероятных причин крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье специалисты сейчас называют возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение, а также ошибку в пилотировании. Версия теракта пока среди основных не фигурирует, хотя и не отбрасывается окончательно.

Как отмечает «Коммерсант», некоторые возможные причины катастрофы были отброшены еще вечером в воскресенье. В частности, отпала вероятность заправки Ан-148 некачественным топливом: им же в тот день заправлялись еще десятки бортов, и ни у одного не возникло проблем.

Кроме того, как сообщалось, не нашли сотрудники МЧС на месте трагедии и обломков какого-либо другого воздушного суда, с которым мог бы столкнуться самолет. Специалисты указывают, что Ан-148 был оснащен системой предупреждения столкновений TCAS, поэтому о приближающейся опасности экипаж успел бы предупредить диспетчеров. Отмечается, что самолет не старый — произведен менее восьми лет назад.

Одна из приоритетных на текущий момент версий — моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае лопасти двигателя могут в считанные секунды разрушить фюзеляж, после чего самолет рухнет на землю. Косвенным подтверждением этой версии являются и кадры с места трагедии с найденным спасателями разрушенным двигателем Ан-148, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение опрошенных им экспертов. Газета напоминает, что инциденты с двигателями у самолетов Ан-148 случались неоднократно и раньше, однако к трагическим последствиям они не приводили.

Также, по мнению авиаспециалистов, не стоит исключить и версию с обледенением самолета в полете. Правоохранители установили, что на борту были проведены все необходимые предполетные мероприятия, однако известно, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы, так как это позволял прогноз погоды. Но нестабильная погода могла внести неожиданные коррективы.

Наконец, источники «Коммерсанта» считают, что нельзя исключать возможности поломки указателя скорости самолета, как это случилось у Ан-148 при катастрофе в 2011 году, когда погиб экипаж из шести человек. Тогда, ориентируясь на заниженные показания скорости, пилот увеличивал скорость до тех пор, пока у самолета не загорелись двигатели. После этого самолет стал разваливаться в воздухе.

Версия теракта пока среди основных не рассматривается. Самые предварительные выводы на этот счет можно будет делать после первичных исследований черных ящиков (вчера был найден один из них) и исследования обломков самолета на наличие остатков взрывчатых веществ. Накануне вечером экспресс-анализ обломков не выявил следов взрывчатки.

Как сообщалось, рейс 6W 703 Москва-Орск по расписанию должен был вылететь из «Домодедово» в 14:00, однако разрешение на взлет получил с опозданием, и самолет оторвался от земли, по данным правоохранителей, в 14:24. Полет длился лишь несколько минут, и все это время экипаж не проявлял никакого беспокойства. Из аудиозаписи переговоров пилота с диспетчерским пунктом следует, что сообщений о каких-либо проблемах с самолетом не поступало, не было слышно и криков отчаяния, свидетельствующих, что экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию. В какой-то момент самолет просто перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

При этом радары зафиксировали некоторую странность в поведении самолета непосредственно перед падением. Набрав высоту примерно в 1800 метров и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко «нырнул» вниз до 1500 метров, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 метров.

На борту Ан-148 находились шесть членов экипажа, а также 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Из-за мощного удара о землю шансов выжить у них не было. Очевидцы ранее рассказывали, что самолет после крушения оставил воронку глубиной около двух метров и диаметром примерно в 17 метров.

Автор

Олег Корин

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