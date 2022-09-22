Диетическое меню. Саратовский министр доказала, что можно жить на 3,5 тыс рублей

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова считает, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Об этом чиновница заявила после заседания комитета по социальной политике областной Думы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Видеозапись разговора опубликовало местное издание «Общественное мнение».

На совещании разгорелся спор о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Соколова сказала, что 3,5 тысячи рублей будет достаточно.

Местный депутат Николай Бондаренко решил ради эксперимента прожить на эту сумму, передает РИА Новости. Соколова предложила составить для него «сбалансированное, но диетическое» меню, «исходя из магазинов со скидками», которые она обычно посещает.

Позже Бондаренко в интервью агентству «Свободные новости» заявил, что невозможно прожить месяц, тратя на продукты 3,5 тысячи рублей.

«А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса», — подчеркнул депутат.

Как отметил депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков, каждое слово должно быть обдуманно при обсуждении таких вопросов, как величина прожиточного минимума. Парламентарий отметил, что «на такой должности надо иметь голову».

«Ну что сказать, когда министр труда и занятости области рассказывает о преимуществах жизни на прожиточный минимум?» — заявил Панков.

По его мнению, вносить предложения надо аргументированно, проверив все факты и просчитав последствия.

Депутат отметил, что министру, указавшей, что ей по статусу не удастся проверить возможность прожить на прожиточный минимум, не стоит отделять себя от людей.

«А если отделять себя от людей, заявляя, что “по статусу не положено” жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять… И тогда также макаронами питаться», — заключил Панков.

Ранее Минтруд заявил о намерении увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2018 года до 10444 рублей.

По данным Росстата, стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась в первом квартале 2018 года на 3,3%. При этом индекс потребительских цен на продукты питания составил 101,5%.

Средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались.