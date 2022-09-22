Эпоха под угрозой. В Ленинградской области может появиться заповедник коммунистических скульптур

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Министерство иностранных дел и Министерство культуры с предложением по созданию в Ленинградской области «заповедника коммунистического скульптурного и архитектурного искусства» эпохи СССР.

В обращении депутата говорится, что культурное наследие коммунистической эпохи сегодня находится под угрозой, передает РИА Новости.

Ежегодно появляются новости о решении той или иной страны о демонтаже очередного памятника, который, по их мнению, символизирует эпоху оккупации или угнетения местного национального самосознания и демократии, отмечает депутат.

Петров подчеркивает, что зарубежные советские памятники и скульптуры в России воспринимаются по-особому.