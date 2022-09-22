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Неприкосновенный запас. В Петербурге утвердили норму хлеба на случай войны

10 октября, 16:08
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственные нормативы для горожан на случай войны. За счет резервов петербуржцам гарантируют получение 300 г хлеба в сутки в течение 20 дней. В истории города такая норма вводится впервые.

Соответствующее постановление было подписано 6 октября и опубликовано на сайте петербургского правительства.

В документе указаны объемы неснижаемого (неприкосновенного) и оперативного запасов сельхозпродукции (ржи и пшеницы) регионального продовольственного фонда Петербурга (РПФ) на 2016-2018 годы.

Объем неприкосновенного запаса должен составлять минимум 31,1 тысячи тонн зерна в год, в том числе не менее 21,7 тысячи тонн пшеницы и 9,4 тысячи тонн ржи, передает РИА Новости.

Оперативный запас зерна в фонде должен составлять не менее 38,8 тысячи тонн (не менее 27,2 тысячи тонн пшеницы и не менее 11,6 тысячи тонн ржи).

При расчетах учитываются такие условия, как объемы среднедушевого потребления петербуржцами хлебных продуктов (109,12 килограмм в год на человека в пересчете на зерно) и численность населения (5 191 690 человек).

Общего запаса РПФ должно хватить на 45 дней. Объем неснижаемого остатка должен быть таким, чтобы обеспечивать каждого петербуржца 300 граммами хлеба в сутки в течение 20 дней.

Автор

Олег Корин

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