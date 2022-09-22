Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

ГУМЧС по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро, в них числится 51 человек.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал об 11 погибших и 45 госпитализированных.

«Обращаем внимание, что данный список актуален на 03.00 4 апреля и будет обновляться по мере поступления информации», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

В МЧС России продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16«.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова посетила НИИ имени Джанелидзе, где прооперировали пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. Министр рассказала, что не установлены личности двух женщин, привезенных в клинику.

Скворцова призвала жителей Петербурга, которые хотят помочь пострадавшим при трагедии, сдать кровь в донорских пунктах, передает РИА Новости.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга в вагоне метро на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» произошел днем 3 апреля. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, 51 получил ранения различной степени тяжести.

Вскоре после взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще одно взрывное устройство на станции «Площадь Восстания» мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, замаскированное под огнетушитель.

В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 («Теракт») и ст. 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств»).

Первоначально сообщалось, что по подозрению в подготовке взрывов разыскиваются два человека: один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции «Площадь Восстания». По данным «Фонтанки», в совершении теракта подозревают уроженцев Средней Азии.