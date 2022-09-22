Конкретные поступки. Санкт-Петербург стал самым добрым городом России

Организаторы всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел» подвели итоги марта и составили рейтинг самых добрых городов страны за минувший месяц. Первое место занял Санкт-Петербург, набравший 18544 балла. На второй строчке расположилась Казань с 5748 баллами, а замыкают тройку лидеров Химки — 4003 балла.

Стоит отметить, что в данном случае под «добротой» понимается не абстрактное этическое понятие, а конкретные поступки горожан, показывающие их доброе отношение к окружающей среде и заботу о ней.

Сама акция, организованная Общественной палатой РФ, центром «Роспатриот», Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира, представляет собой всероссийский экологический квест, главная задача которого — закрепить в обществе норму ответственного отношения к природе, сообщает «Российская газета».

Принять участие можно как индивидуально, так и в составе команды. После регистрации на сайте акции участник или группа участников получает задание, за выполнение которого получает рейтинговые баллы и новые задания. Сам конкурс состоит из пяти этапов, включающих в себя свыше 40 заданий на выбор.

По итогам марта в первую десятку рейтинга также вошли Москва (4-е место, 2338 баллов), Нижний Новгород (5-е место, 2125 баллов), Ростов-На-Дону (6-е место, 2008 баллов), Саратов (7-е место, 1820 баллов), Пермь (8-е место, 1780 баллов), Омск (9-е место, 1750 баллов) и Череповец (10-е место, 1710 баллов).

Всего в акции принимают участие жители 1247 населенных пунктов. Лидерство Северной столицы во многом объясняется наибольшим числом конкурсантов — 4850 участников и 1593 команды. Марафон продлится до 1 июня.