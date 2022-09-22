От 4 до 65 лет. Чемпионат по плаванию прошел на Неве при температуре воды 3,6 градуса

Порядка 70 любителей зимнего плавания из разных регионов России собрались в Петербурге для участия во втором фестивале «Ледостав», прошедшем на пляже Петропавловской крепости.

«Проводились заплывы в воде температурой 3,6 градуса в Большой Неве. Все это происходило на пляже Петропавловской крепости у Трубецкого бастиона. Принимало участие порядка 70 пловцов. Возраст самого старшего участника — 65 лет», — сообщил ТАСС организатор фестиваля, директор Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга Роман Каркачев.

Участниками фестиваля стали пловцы из Москвы, Московской области, Великого Новгорода, Мурманска, Сыктывкара, Белоруссии и Эстонии.

«Возраст самого младшего, Вити Ефимова, четыре года, 25 м он плыл рядом со своим папой. Было порядка 10 школьников возрастом 10-12 лет. Самая большая конкуренция была в возрастных категориях 20-29 и 30-39 лет», — рассказал Каркачев, добавив, что среди участников был Владимир Туровский из Тюмени — парапловец без обеих ног, который проплыл две дистанции.

По его словам, зимнее плавание принципиально отличается от моржевания. Участники фестиваля не просто купались в холодной воде, им предстояло проплыть на скорость определенные дистанции: 25 м баттерфляем, 25 м брасом, 50 м вольным стилем, 100 м брасом, 200 м вольным стилем. Результаты многих участников организаторы оценивают как довольно сильные, даже по меркам соревнований в бассейне в теплой воде.

«Например, 50 м вольным стилем. Надо помнить, что это был не бассейн, это была открытая вода. Надо было доплыть от одного буя до другого, развернуться, фактически остановиться на месте — потому что это не бассейн, и возможности оттолкнуться не было, — и проплыть обратно. Один участник, Марк Мордовцев из Санкт-Петербурга, проплыл эту дистанцию за 30 секунд (для сравнения: третий спортивный разряд у мужчин для плавания в бассейне — 29,25 секунд, — прим. ТАСС)», — отметил Каркачев.

Весной 2018 года в Петербурге пройдет более масштабное соревнование по зимнему плаванию — Кубок Большой Невы. По словам Каркачева, на нем ожидается приезд порядка 300 участников из Венгрии, США, Чили, Бельгии, Финляндии и Латвии.