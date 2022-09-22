19 ноября

Новых
статей
5
Выберите раздел ↓
Регионы > Санкт-Петербург

От 4 до 65 лет. Чемпионат по плаванию прошел на Неве при температуре воды 3,6 градуса

12 ноября, 07:46
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Порядка 70 любителей зимнего плавания из разных регионов России собрались в Петербурге для участия во втором фестивале «Ледостав», прошедшем на пляже Петропавловской крепости.

«Проводились заплывы в воде температурой 3,6 градуса в Большой Неве. Все это происходило на пляже Петропавловской крепости у Трубецкого бастиона. Принимало участие порядка 70 пловцов. Возраст самого старшего участника — 65 лет», — сообщил ТАСС организатор фестиваля, директор Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга Роман Каркачев.

Участниками фестиваля стали пловцы из Москвы, Московской области, Великого Новгорода, Мурманска, Сыктывкара, Белоруссии и Эстонии.

«Возраст самого младшего, Вити Ефимова, четыре года, 25 м он плыл рядом со своим папой. Было порядка 10 школьников возрастом 10-12 лет. Самая большая конкуренция была в возрастных категориях 20-29 и 30-39 лет», — рассказал Каркачев, добавив, что среди участников был Владимир Туровский из Тюмени — парапловец без обеих ног, который проплыл две дистанции.

По его словам, зимнее плавание принципиально отличается от моржевания. Участники фестиваля не просто купались в холодной воде, им предстояло проплыть на скорость определенные дистанции: 25 м баттерфляем, 25 м брасом, 50 м вольным стилем, 100 м брасом, 200 м вольным стилем. Результаты многих участников организаторы оценивают как довольно сильные, даже по меркам соревнований в бассейне в теплой воде.

«Например, 50 м вольным стилем. Надо помнить, что это был не бассейн, это была открытая вода. Надо было доплыть от одного буя до другого, развернуться, фактически остановиться на месте — потому что это не бассейн, и возможности оттолкнуться не было, — и проплыть обратно. Один участник, Марк Мордовцев из Санкт-Петербурга, проплыл эту дистанцию за 30 секунд (для сравнения: третий спортивный разряд у мужчин для плавания в бассейне — 29,25 секунд, — прим. ТАСС)», — отметил Каркачев.

Весной 2018 года в Петербурге пройдет более масштабное соревнование по зимнему плаванию — Кубок Большой Невы. По словам Каркачева, на нем ожидается приезд порядка 300 участников из Венгрии, США, Чили, Бельгии, Финляндии и Латвии.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины
Новая статья

17 ноября

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины

Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде
Новая статья

Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае
Новая статья

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты
Новая статья

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов
Новая статья

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Уровень занятости. Минимальный уровень безработицы отмечен в Москве, Петербурге и Крыму

10 ноября 2017

Уровень занятости. Минимальный уровень безработицы отмечен в Москве, Петербурге и Крыму

Культурные контакты. На Алтае обнаружили дерево возрастом 8 тысяч лет

04 ноября 2017

Культурные контакты. На Алтае обнаружили дерево возрастом 8 тысяч лет

Доброе дело. В магазинах Ростова-на-Дону появились полки с бесплатными продуктами

01 ноября 2017

Доброе дело. В магазинах Ростова-на-Дону появились полки с бесплатными продуктами

Главный объект. Крымский мост построен более чем на 50%

25 октября 2017

Главный объект. Крымский мост построен более чем на 50%

17 ноября 13:34 Новая статья

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае

17 ноября 13:15 Новая статья

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины

17 ноября 12:11 Новая статья

В Грозном при поддержке РСХБ построили крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:37 Новая статья

В Подмосковье при поддержке РСХБ строится крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:32 Новая статья

В Калужской области при поддержке РСХБ запустили масштабный молочный комплекс

16 ноября 10:45

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

16 ноября 08:05

Карликовая звезда. Астрономы обнаружили планету, пригодную для жизни

15 ноября 18:54

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

14 ноября 17:15

Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

14 ноября 14:33

Гарантии премий. Госдума готовит законопроект, уравнивающий трудовые права мужчин и женщин

13 ноября 12:00

Осень после зимы. Погода наступившей недели в России будет «депрессивной»

12 ноября 07:46

От 4 до 65 лет. Чемпионат по плаванию прошел на Неве при температуре воды 3,6 градуса

11 ноября 08:00

Появился тренд. Число преступлений несовершеннолетних в России снизилось на 20%

10 ноября 19:40

Фальсификат против жизни. В регионах могут ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей

10 ноября 15:10

Уровень занятости. Минимальный уровень безработицы отмечен в Москве, Петербурге и Крыму

09 ноября 16:19

Бумажная экология. Депутаты отказались от пластиковых стаканчиков

07 ноября 14:43

Меньше половины. Россияне стали больше доверять полиции

07 ноября 14:36

Легендарное торжество. Президент не планировал присутствовать на марше в честь парада 1941 года

04 ноября 17:32

Культурные контакты. На Алтае обнаружили дерево возрастом 8 тысяч лет

01 ноября 11:39

Доброе дело. В магазинах Ростова-на-Дону появились полки с бесплатными продуктами

01 ноября 11:19

Тотальная угроза. Госдума начала борьбу со сбором биоматериала россиян

31 октября 08:27

Лучший вкус. Цена и качество позволят томатам из Северного Кавказа конкурировать с турецкими

30 октября 10:30

Экологический обряд. Шаманы попросили духов воды не допустить обмеления Байкала

30 октября 09:29

Технический рост. Региональные вузы получат миллиарды субсидий

28 октября 10:22

Здоровый материал. Россия готовится сама обеспечивать себя саженцами винограда

27 октября 16:18

Президентская реструктуризация. Закредитованные регионы России избавят от долговой нагрузки

26 октября 18:00

Граждане вне закона. МВД заявило о сокращении количества нелегальных мигрантов в России

25 октября 17:18

Снежный октябрь. Заморозки в Центральной России вызвали всплеск заболеваемости ОРВИ

25 октября 13:25

Главный объект. Крымский мост построен более чем на 50%

23 октября 14:06

Инструменты прибыли. Представители венчурных фондов научат частных инвесторов заключать сделки со стартапами

22 октября 07:20

Генетический код. Путин рассказал молодежи о бесстрашных солдатах будущего

18 октября 16:04

Коллективное финансирование. Лидеры российского краудфандинга и краудинвестинга объединились

18 октября 12:27

Дополнительный отдых. Медведев утвердил перенос выходных дней в 2018 году

16 октября 17:40

Стратегическая точка. «ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в площадку StartTrack

15 октября 12:51

Армия волонтеров. Молодежь из 180 стран собралась на Фестивале в Сочи

14 октября 16:15

Древние слои. Ученые выяснили время появления первых людей в Сибири

12 октября 12:04

Тест всемирной сети. К Земле приблизился астероид диаметром несколько десятков метров

12 октября 11:52

Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси

12 октября 11:33

Поэтапная практика. Крым и Дальний Восток первыми получат новые банкноты 200 и 2000 рублей

11 октября 17:41

Президент против. В России создадут систему регулирования криптовалюты

09 октября 09:20

Пододеяльник для президента. Путин отпраздновал День рождения

08 октября 14:44

За жестокое обращение с животными. Контактные зоопарки могут оказаться вне закона

07 октября 09:37

В яблочко. Российские оружейники создали самую дальнобойную в мире винтовку

05 октября 20:30

Технологичные плоды. КБР увеличит урожай плодово-ягодной продукции в 2017 году до 180 тыс. тонн

03 октября 07:30

Раннее выявление. Регионы получат 270 млн рублей на мониторинг здоровья школьников

03 октября 06:36

Психика и игрушка. Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров

02 октября 15:53

Боевое освобождение. На Ставрополье впервые проведут учения по сирийскому сценарию

02 октября 13:45

Пилотный участок. На Крымском мосту уложили верхний слой асфальта