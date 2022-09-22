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Регионы > Санкт-Петербург

Доступная процедура. Петербургские ученые сделали МРТ безопасной для людей

05 декабря, 18:24
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Петербургские ученые совместно с коллегами создали новый материал, благодаря которому можно сделать магнитно-резонансную томографию безопасной для людей с различными имплантатами.

Как сообщает РИА Новости, статья об этом изобретении была недавно опубликована в научном журнале Journal of Magnetic Resonance.

Год назад команда одного из петербургских технических институтов вместе нидерландскими коллегами смогла ускорить работу МРТ-сканера, создав особый метаметариал из кусочков меди. Благодаря ему изображение получалось более контрастным.

В процессе работы над материалом ученые поняли, что его можно модифицировать таким образом, что мощность аппарата сканирования снизится, сообщает «Российская газета». На качестве исследований это не отразится, но зато сделает процедуру доступной для людей со слуховыми аппаратами, кардиостимуляторами и другими имплантатами, которым ранее МРТ была противопоказана. При этом качество полученного изображения будет только лучше, что, по словам ученых, позволит вывести магнитно-резонансную диагностику на новый уровень.

Автор

Олег Корин

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