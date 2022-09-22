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Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля, 19:03
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Петербуржцы заметили в небе над городом редкое природное явление гало — свечение вокруг солнца. Своими сообщениями с фотографиями поделилось множество очевидцев в соцсетях.

Феномен всегда наблюдают в морозный и солнечный день.

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, например, уличных огней, сообщает «Российская газета». Явление вызвано преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте пять-десять километров в верхних слоях тропосферы. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

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Автор

Олег Корин

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