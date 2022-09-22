Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

Петербуржцы заметили в небе над городом редкое природное явление гало — свечение вокруг солнца. Своими сообщениями с фотографиями поделилось множество очевидцев в соцсетях.
Феномен всегда наблюдают в морозный и солнечный день.
Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, например, уличных огней, сообщает «Российская газета». Явление вызвано преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте пять-десять километров в верхних слоях тропосферы. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
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Друзья, приветствуем вас! Желаем всем сегодня хорошего настроения ;) Сегодня на городом заметили #гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Фото:@travel_samobranka Интересные новости каждый день http://www.newsdale.ru/ #Петербург #питер #спб #spbru #spbgram #санктпетербург #visitpetersburg #ленинград #улицыпетербурга #spbgram #spblive