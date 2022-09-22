Безхозное вне опасности. В Петербурге предложили штрафовать за забытые в метро вещи

Петербургские депутаты предложили ввести штрафы для пассажиров метро, забывших свои вещи в вагонах или вестибюлях городской подземки. Соответствующую инициативу парламентарии направили главе городского комитета по транспорту.

Как сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока, авторы предложения хотят внести изменения в петербургский закон об административных нарушениях, чтобы правила пользования метрополитена можно было дополнить пунктом о штрафах за оставление бесхозных вещей — сейчас обязанность держать свои пожитки при себе в них вообще не прописана.

При этом депутаты признают, что подавляющее большинство забытых предметов не представляет никакой опасности, сообщает «Российская газета». Однако на проверку бесхозных вещей приходится тратить много времени и порой закрывать станции на час и дольше, что доставляет большие неудобства горожанам.

Сумма штрафов пока не оговаривалась.