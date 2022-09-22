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Регионы > Санкт-Петербург

В цветных кепках. Санкт-Петербург отметил День рождения рекордом

27 мая, 18:15
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Санкт-Петербург в воскресенье отметил 315-й день рождения, ознаменовав его национальным рекордом одновременной игры на ударных инструментах. Как сообщили организаторы мероприятия, более 800 барабанов прозвучали на Невском проспекте, что занесено в Книгу рекордов России.

«Рекорд состоялся — более 800 барабанов прозвучали одновременно на Невском проспекте», — сказали в оргкомитете. По словам зрителей, было очень шумно, но весело.

Сразу после этого свыше 300 человек в цветных кепках выстроились у Гостиного двора в хештег «СПБ» и устроили танцевальный флешмоб, передает ТАСС.

Традиционно в день города состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю города императору Петру I. В ней приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, губернатор Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и другие официальные лица. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула по Адмиралтейской набережной, а по Неве в сторону Дворцового моста прошел ботик Петра I.

Бал национальностей объединил более 500 представителей народов и этносов, проживающих в Петербурге — они прошли в национальных костюмах по Невскому проспекту. На Стрелке Васильевского острова творческие коллективы национально-культурных объединений дали концерт для жителей и гостей города. Кроме того, годовщине посвятили свой «Большой велопарад» свыше 18 тыс. велосипедистов. Их маршрут пролегал мимо достопримечательностей города и по недавно построенному мосту Бетанкура.

Городские рестораны в этот день приготовили специальные угощения по 315 рублей. В основном это чайно-кофейные сеты с особым десертом — конфетами «Ленинградские», эклерами, запеченными с медом и орехами, яблоками, печеньем или другими сладостями с изображением петербургских достопримечательностей. Некоторые заведения предлагали салаты, например, с сезонной ладожской корюшкой.

День Санкт-Петербурга, основанного в 1703 году Петром Первым, ежегодно отмечается 27 мая. Торжества в этом году продолжались всю неделю и завершатся в воскресенье праздничным фейерверком в акватории Невы, который запустят с территории Петропавловской крепости.

Автор

Олег Корин

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