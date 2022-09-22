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Регионы > Санкт-Петербург

Оберегающие в тельняшках. В Санкт-Петербурге появились 32 фигуры котов-футболистов

10 июня, 17:38
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Раскрашенные фигуры котов-футболистов появились на аллеях Конногвардейского бульвара в самом центре Северной столицы.

Эти 32 фигуры украсили город в преддверии чемпионата мира по футболу в рамках городского проекта «Моя любовь — футбол и кот», сообщили в городском комитете по развитию туризма. У каждой фигуры в руках — флаг страны, которую он представляет. И число 32 — не случайно: именно столько стран принимает участие в ЧМ.

Известно, что первую ростовую фигуру кота-футболиста еще в апреле нарисовал петербургский художник Дмитрий Шагин, один из основателей движения «Митьки», поэтому и кот у него получился соответствующий — в тельняшке и с улыбкой, сообщает «Российская газета».

Остальные фигуры котов расписаны студентами художественных училищ, учащимися детских художественных школ, а также известными петербургскими художниками — заслуженными художниками России Олегом Яхниным, Борисом Забирохиным, Алой Джигирей, Ольгой Шведерской, Ириной Быковой-Голдовской.

В субботу в центре Северной столицы отметили День петербургского кота, к которому в городе — отношение особое. Известно, что к котам, оберегающим от грызунов сокровища изобразительного искусства трепетно относятся в Эрмитаже, а активисты-экологи даже провозгласили Петербург «котокультурной столицей России».

Шестиметровая скульптура кота, сделанная из металла, будет встречать петербуржцев, гостей и болельщиков и на Чемпионате мира, сообщает исполняющая обязанности председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

— Мы ожидаем, что в этом году город посетит не менее восьми миллионов туристов, — говорит она. — Россия интересна не только болельщикам, но и членам их семей. В Санкт-Петербурге они должны увидеть и достопримечательности, и улыбки, с которыми их встречает город на Неве.

Автор

Олег Корин

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