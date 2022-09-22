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Регионы > Санкт-Петербург

Культурные доходы. Петергоф признан самым посещаемым музеем в России

16 ноября, 13:11
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Петергоф признан самым посещаемым музеем в России. В 2018 году он принял почти пять миллионов человек. Об этом на лекции в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Министр сообщил, что все музеи России посетили 125 миллионов человек, что на 40 процентов больше, чем в 2012 году, сообщает «Российская газета».

— При этом хочу обратить внимание на рост доходов федеральных музеев от оказания собственных услуг — плюс 123 процента за пять лет. Самый посещаемый музей- Петергоф. Почти 5 миллионов посетителей, — сказал Мединский.

Самым популярным театром страны на текущий момент назван Мариинский, ожидается, что количество его посетителей к концу года составит 1,6 миллиона человек.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец, выступая на пленарном заседании форума в Главном штабе Эрмитажа, отметила, что российские театры по итогам прошедшего года посетили 40 миллионов зрителей, а российское кино в кинотеатрах посмотрели 56 миллионов человек.

Автор

Олег Корин

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