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Регионы > Ставрополь

Боевое освобождение. На Ставрополье впервые проведут учения по сирийскому сценарию

02 октября, 15:53
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Более 400 военнослужащих освободят на учениях на Ставрополье город, захваченный условными боевиками в условиях максимально приближенных к боевым действиям в Сирии. Об этом в сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Впервые в практике проведения учений 3 октября на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае мотострелки соединения Южного военного округа в составе батальона с приданными подразделениями освободят населенный пункт и заложников от условного незаконного вооруженного формирования, применив тактику действий в Сирии и во время боевых действий на Северном Кавказе», — сказал Астафьев.

По его словам, расчеты 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» перед наступлением проведут артподготовку, передает ТАСС.

«Военнослужащие батальона сначала блокируют захваченный поселок, а затем при помощи экипажей боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-72Б3 нанесут огневое поражение условному противнику, после чего штурмовые подразделения проведут зачистку населенного пункта, где освободят заложников», — рассказал начальник пресс-службы.

За действиями подразделений будет вестись наблюдение с применением беспилотных летательных аппаратов. В тренировке задействуют около 80 единиц боевой и автомобильной техники.

Автор

Олег Корин

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