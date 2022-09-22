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Регионы > Ставрополь

Дедушка из Ингушетии. Старейшему россиянину вернули зрение

25 ноября, 18:48
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В Ингушетии офтальмологи успешно прооперировали 121-летнего Аппаса Илиева, страдавшего катарактой. Об этом сообщает канал «Вести. Ставропольский край».

Аппас Илиев признан самым пожилым россиянином. В 2014 году его имя внесли в Книгу рекордов России, передает РИА Новости.

По сообщению интернет-газеты «Ингушетия», у Илиева, родившегося в 1896 году, восемь детей, десятки внуков, есть правнуки и праправнуки. Долгожитель практически не принимает лекарств и ведет активный образ жизни — занимается домашним хозяйством, любит гулять и ходит в мечеть.

Автор

Олег Корин

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