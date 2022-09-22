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Регионы > Ставрополь

Температурные рекорды. Эксперты прогнозируют снижение урожая зерновых в Ставропольском крае

30 июня, 14:13
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Число пожаров увеличилось на полях Ставропольского края, эксперты прогнозируют снижение урожая зерновых в регионе из-за засухи, дополнительный ущерб аграриям приносит огонь. Из-за установившейся засухи в регионе усиливают меры противопожарной безопасности — идет опашка населенных пунктов и полей, устанавливаются дополнительные резервуары с водой, в повышенную готовность в районах переводятся пожарные части, передает ТАСС.

«В ходе уборочной кампании на землях сельскохозяйственного назначения края уже зарегистрировано 18 пожаров, в результате которых огнем уничтожено уже свыше 1 тыс. га пшеницы на корню. Основное количество пожаров зарегистрировано на территории Ипатовского городского округа — шесть», — сообщил заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергей Москвитин на внеплановом заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Аграриям Ставропольского края год назад удалось улучшить рекорд урожая зерновых, несмотря на майский паводок. В 2018 году на Ставрополье другая проблема — засуха, которая привела к общему снижению урожайности, но еще и увеличила риск возникновения пожаров.

«В июне на территории края преобладала сухая и жаркая погода, температурный режим превысил норму на 2-3 градуса. В предыдущем месяце он также был выше климатической нормы. В мае на востоке края в дополнение к этому выпало всего 15-30% от месячной нормы осадков, в июне в большинстве районов — от 1% до 40%», — отметила руководитель краевого Гидрометцентра Нелли Кравченко.

Метеорологи считают, что до середины июля на Ставрополье ожидаются лишь кратковременные дожди. По предварительным подсчетам, огонь уже уничтожил зерновых на сумму более 60 млн рублей. Однако и без участившихся пожаров прогнозы на урожай озвучиваются неблагоприятные.

«Погодные условия этого года не позволили, к сожалению, сформировать урожай таким, какой был в предыдущие два года. На сегодняшний день убрано более трети площади, намолочено более 2 млн тонн зерна. Это ниже показателей прошлого года, поэтому на сегодняшний день основной задачей, стоящей перед аграриями, является избежание потерь зерна при уборке», — отметил замминистра сельского хозяйства края Сергей Ридный.

Только с начала этой недели в регионе произошли два крупных пожара. В Новоселицком районе выгорели более 300 га зерновых, причиной стал съехавший в поле автомобиль — от искры загорелась солома, оставшаяся на поле после жатвы. С нее огонь перешел на еще не убранное поле. Другой случай произошел в Ипатовском районе — там возникла угроза перехода огня на жилые дома, загорелись хозяйственные постройки, стоявшие на окраине.

«В результате пожара объем уничтоженных посевов на общей площади 50 га. Причина пожара — неисправность систем узлов и агрегатов комбайна при проведении уборки урожая. Поле было не опахано, отсутствовала необходимая техника при уборке урожая, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметил Москвитин.

В условиях жары и засухи минимизировать ущерб от пожаров поможет внимательность и соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, поясняют эксперты. «Например, существует требование оснащения автомобилей, комбайнов, тракторов, искрогасителями. К сожалению, объезжая территории, замечаем, что эти вещи отсутствуют, что повышает опасность возгорания», — сказал Ридный.

Из-за осложнившейся ситуации районы Ставрополья начали усиленную работу.

«У нас почти 60% площадей зерновых культур убрано, темпы неплохие, но ситуация все равно остается тревожной. Пожарные части находятся в повышенной готовности, несут усиленный режим охраны», — отметил глава Арзгирского района Алексей Палагута.

На поля и пожароопасные участки доставляют дополнительную воду.

«В уборке на полях находятся 66 водораздатчиков и 71 тракторов с плугом, ежедневно на дежурство заступают семь пожарных расчетов, при необходимости их число увеличивается до 15», — пояснил замглавы администрации Буденновского района Виталий Манько.

Уделяют внимание и селам — допустить перехода огня с полей на жилые дома нельзя, помимо опашки населенных пунктов, принимают и другие меры.

«В местах, где возможно возникновение пожара, устанавливаем дополнительно емкости с водой, чтобы можно было набирать воду. Из числа местных жителей формируем группы и будем патрулировать поселения с тем, чтобы отслеживать возможные пожары», — сообщил замглавы Ипатовского городского округа Николай Головинов.

В управлении МЧС внимание местных властей обратили и на состояние пожароопасных объектов, к примеру, нефтебазы и автозаправочные станции во время жары представляют дополнительную угрозу.

«Недавно в одном из районов по фронту шел пожар к АЗС, пришлось туда передислоцировать четыре автоцистерны с другого пожара для защиты от огня. Нужно провести обход всех таких объектов, скосить вокруг траву, создать защитные полосы», — поручил замначальника краевого главка МЧС Николай Любавин.

Районы в ежедневном режиме начнут отчитываться о ситуации, причем, как поясняют эксперты, после уборки урожая опасность не уменьшится — на полях останется солома. «Каждый район должен докладывать ежедневно информацию о всех выполненных мероприятиях, если случается пожар — докладывать незамедлительно. Обозначением задач мы ситуацию не урегулируем, необходимо активно работать», — сказал председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Юрий Скворцов.

Автор

Олег Корин

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