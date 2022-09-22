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Регионы > Ставрополь

Ремонтные работы. Ставропольский край получил 79 млн рублей с курортного сбора

06 сентября, 19:59
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Власти Ставрополья за время действия курортного сбора, в экспериментальном порядке введенного в регионе с 1 мая, получили 79 млн рублей и уже начали вкладывать средства в реконструкцию курортной инфраструктуры, сообщил на пресс-конференции в Ессентуках министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

«Сегодня, собрав 79 млн рублей и продолжая собирать средства, мы уже начинаем реконструкцию курортных объектов на местах за счет средств сбора. Сбор идет в намеченном порядке», — сказал Трухачев.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму, передает ТАСС. С 1 мая эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля — в Краснодарском крае. В Крыму действие эксперимента начнется с 1 мая 2019 года.

По словам Трухачева, Кавказские Минеральные Воды с мая, когда начался эксперимент по курортному сбору, приняли более 200 тыс. отдыхающих.

«Идет четкая тенденция на сокращение нежелающих уплачивать курортный сбор. Также в реестр операторов курортного сбора сегодня уже вошли практически все действующие санатории и гостиницы», — отметил министр.

Он добавил, что сбор с туристов идет в соответствии с намеченным планом, до конца года власти планируют получить порядка 181 млн рублей. По распоряжению губернатора Владимира Владимирова, необходимые средства уже направлены в муниципалитеты из краевого бюджета, чтобы там начали работу по реконструкции курортной инфраструктуры, не дожидаясь окончания года.

«Потенциально просчитанные лимиты доведены до территорий, вошедших в зону эксперимента, авансом. И мы уже сегодня начинаем готовить проектно-сметную документацию, вести работы. Ремонтные и строительно-монтажные работы идут в Железноводске, а в ближайшие несколько недель начнутся повсеместно. И в новом году мы получим новые объекты туристской инфраструктуры», — рассказал Трухачев.

По словам министра, курорты Ставрополья прогнозируют увеличение количества отдыхающих по итогам года.

«Если мы приняли 998 тыс. отдыхающих в 2017 году, то в этом году планируем принять 1 млн 550 тыс.», — сказал он. Трухачев отметил, что на Кавминводах «среднегодовая загрузка санаториев составляет 87,9%, это самый высокий показатель по курортам страны».

«Если раньше мы говорили о приросте [туристического потока] в 6%, то сейчас видим увеличение на 7,5-8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. И это не предел, цифра может увеличиться кратно. В 2019 году мы рассчитываем на рост в 9-11%», — добавил Трухачев.

Как он отметил, на Кавказских Минеральных Водах действуют 364 гостиницы на 15,5 тыс. мест и 138 санаториев на 35,4 тыс. мест единовременного размещения. Основу курортного лечения составляют целебные источники 18 типов и 40 видов минеральной воды, более 96 лет развивается отечественная курортология.

«В регионе работают около 30 туроператоров, занесенных в реестр Ростуризма», — отметил министр.

Автор

Олег Корин

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