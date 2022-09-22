Влияние на мозг. Томске ученые связали вспышки на солнце с травмами и ДТП

Томские ученые обнаружили связи между возмущением магнитного поля Земли и аварийностью на дорогах. Вспышки на Солнце влияют на мозг человека.

На протяжении года ученые проводили экспресс-тестирование физического состояния людей. Исследования показали, что возмущения магнитного поля способны затормаживать скорость реакции человека.

Процессы, происходящие в биосфере Земли, тесно связаны с физическими факторами, сообщили «Российской газете» в пресс-службе Томского государственного университета. Исследователи изучили характеристики сенсомотороных реакций человека при различных уровнях геомагнитной активности — от штиля до экстремальных бурь.

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что при возмущении магнитного поля Земли от четырех баллов и выше время сенсомоторных реакций существенно возрастало.

Это объясняет статистику МЧС по заметному увеличению количества ДТП, производственного травматизма и техногенных аварий, связанных с человеческим фактором в периоды геомагнитной возмущенности.

Похожую картину можно наблюдать при исследовании влияния естественных аномалий геомагнитного поля на электрическую активность головного мозга человека, рассказал аспирант ТГУ Максим Соколов.

В частности, эксперименты проводились в эпицентре самого мощного за последние десятилетия землетрясения, произошедшего в 2003 году в Горном Алтае. Влияние аномального магнитного поля приводило к активизации отдельных участков головного мозга участников исследования. Помимо этого у волонтеров наблюдалось увеличение амплитудных характеристик электроэнцефалограммы в 2,5-4,5 раз относительно фонового уровня. Исследования признаны перспективными и будут продолжены.