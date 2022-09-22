Недорого и онлайн. Томские ученые научились диагностировать депрессию и стресс

Томские ученые изобрели датчик, диагностирующий состояние стресса или депрессии у пациента с помощью регистрации изотопов калия. Уникальная разработка будет представлена на выставке «Конгресс Здрав 2016».

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия является одним из распространённых психических расстройств. По оценкам экспертов, от неё страдают 350 миллионов человек из всех возрастных групп. Во всем мире депрессия является основной причиной инвалидности, сообщает «Российская газета». По словам ученых, основная проблема заключается в неточной диагностике стресса и депрессии.

Сегодня существует достаточно много методов диагностики стресса: психологическое тестирование, лабораторные методики — измерение уровня гормонов стресса, биохимических индикаторов, генетических индикаторов и другие, — но все они обладают рядом недостатков, связанных как с недостаточной релевантностью, так и с длительными сроками получения результатов и стоимостью исследования, — сообщили в пресс-службе ТУСУР.

Специалисты университета разработали технологию, позволяющую измерить уровень стресса быстро, точно и недорого. Метод основан на регистрации изотопа калия 40 специальным датчиком и позволяет диагностировать ситуативный и хронический стресс в режиме онлайн.

По словам ученых, стоимость аппаратного комплекса и технической процедуры диагностики будет невысокой. В ближайшее время авторы проекта намерены провести испытания прибора совместно с медиками и психологами.