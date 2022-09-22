Рейтинг аварийности. В Томской области самые безопасные дороги России

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг аварийности в субъектах страны в 2016 году. В нем учтены население, протяженность дорог и размер автопарка регионов, количество ДТП, число раненых и погибших в авариях из-за плохих дорожных условий.

С точки зрения безопасности рейтинг возглавляет Томская область, где в минувшем году на ремонт дорог потратили 3,5 миллиарда рублей. Следом идут Республика Удмуртия, Новосибирская область, Чеченская Республика и Ивановская область.

А вот в список регионов с высокой дорожной опасностью попали Иркутская, Самарская, Пензенская, Московская области и Республика Татарстан, сообщает «Российская газета». Самая высокая дорожная аварийность в Челябинской области, где за последние два года число раненых и погибших увеличилось в полтора раза.

Россия стабильно занимает нижние строчки в мировом рейтинге по состоянию дорог (123 из 138). Радует, что власти обращают внимание на эту проблему и в 2016 году из федерального бюджета было выделено 97 миллиардов на проекты реконструкции дорог (на 2017 год выделено 52,5 млрд).

Также продолжается федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», в рамках которой выделяются дополнительные деньги на ремонт аварийно-опасных участков федеральных дорог.