Обучать и влиять. Томский университет подготовит специалистов в области миграции

Томский государственный университет (ТГУ) открывает первую в России магистерскую программу «Миграционные исследования». Специалисты в этой отрасли будут анализировать миграционные процессы в Европе и Азии.

В России требуются специалисты, которые не просто владели бы информацией, а могли бы профессионально анализировать комплексные миграционные процессы и влиять на них как эксперты, как ученые, как управленцы, передает ТАСС. Томский государственный университет (ТГУ) будет готовить выпускников, способных работать в любой из этих сфер, сообщает руководитель программы, заведующая Лабораторией социально- антропологических исследований ТГУ Ирина Нам.

Программа включает в себя экономические, юридические, социологические, политические и антропологические дисциплины. Она также предполагает наличие спецкурсов, в том числе от иностранных экспертов, которые расскажут о миграционной политике и интеграции мигрантов в общество в зарубежных странах.

Обучаться по программе смогут выпускники любых социо-гуманитарных специальностей, владеющие русским и английским языками. Набор магистрантов на программу начнется 3 апреля.