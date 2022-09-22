20 июля

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Регионы > Томск

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

14 июля, 11:46
2
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Разработанная томскими учеными электронная станция водоподготовки, призванная очищать воду от примесей и вредных веществ, заработала 14 июля в селе Каргала Томской области. Она стала первой в рамках программы «Чистая вода», нацеленной на обеспечение населения питьевой водой, сообщил журналистам врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

Первая станция водоочистки — это электронный колодец: нажал кнопку и получил воду. Установки работают (при температуре) до минус 50 градусов. Власти Томской области отметили, что проблема очистки воды стоит практически в каждом населенном пункте региона, а серьезные программы по модернизации коммунальных очистных сооружений реализуются медленно и стоят десятки миллиардов рублей, передает ТАСС.

Локальные станции водоочистки будут устанавливаться параллельно с улучшением водопроводной инфраструктуры, пояснил Жвачкин. Они обходятся гораздо дешевле, и в этом году томские власти планируют установить 70 таких установок в 69 населенных пунктах, обеспечив водой 50 тыс. человек.

Станция водоочистки разработана специалистами Томского политехнического университета (ТПУ). Ректор ТПУ Петр Чубик пояснил журналистам, что она полностью автоматизирована. Вода в станции проходит сначала механическую очистку от песка, потом озонируется, очищается угольными фильтрами и, наконец, обеззараживается ультрафиолетом.

По данным пресс-службы администрации региона, в Томской области сегодня доступа к чистой воде не имеют 192 тыс. человек в 496 населенных пунктов. Село Каргала, где проживают около 700 человек, — один из них.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование
Новая статья

14 июля

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения
Новая статья

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах
Новая статья

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников
Новая статья

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое
Новая статья

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

13 июля 2017

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

12 июля 2017

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 2017

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 2017

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

14 июля 19:30

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля 11:46

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

13 июля 16:38

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

12 июля 18:57

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

10 июля 10:55

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 10:46

Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

05 июля 12:27

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 12:02

Спрос на выходные. Погода не повлияла на снижение туристического потока на курорты России

05 июля 11:53

Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года

04 июля 19:15

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

03 июля 10:51

Новые предприятия. На все компьютеры в России установят отечественные антивирусы

02 июля 20:47

Ветхозаветный потоп. Лето в Центральной России в этом году не наступит

29 июня 21:24

Первые этажи. Госдума может запретить курить у подъездов

28 июня 09:38

Обогащенная служба. Ядерные отходы Арктики будут использовать в мирной энергетике

27 июня 16:49

Воссозданная реальность. Ярославские студенты разработали метод лечения фантомных болей

27 июня 14:01

Футбол без поблажек. Кубок конфедераций в Сочи охраняют 200 девушек-полицейских

26 июня 08:46

Славный труженик. Архангельск отметил День города бразильским карнавалом

24 июня 16:01

Тысячи порций. Жители Хабаровска установили рекорд России по поеданию ухи

23 июня 15:55

Достоверность данных. Президент обязал упростить механизм получения "дальневосточного гектара"

22 июня 14:46

В День памяти и скорби. Минобороны рассекретило отчеты военачальников о первых днях войны

19 июня 04:49

Горячая линия. Власти Сочи освобождают береговую линию благодаря жалобам

18 июня 21:41

Ростовский слет. Почти 200 молодых казаков сдадут нормы ГТО

18 июня 12:20

Гуманность и благородство. Путин отметил серьезные задачи работников медицины

15 июня 20:09

О личном и важном. Владимир Путин ответил на 73 вопроса от россиян

13 июня 12:38

Свердловский вальс. В Екатеринбурге песни о России исполнил многотысячный хор

13 июня 12:24

Внуки президента. Путин рассказал, как гордится дочерьми и дискутирует с зятьями

09 июня 15:00

Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

08 июня 12:56

Социальные инновации. Путин рассказал, что повысит качество уровня жизни россиян

05 июня 09:50

Отрицательные аномалии. Май в Москве стал самым холодным с начала века

05 июня 09:20

Тамбовская свежесть. Объявлены самые чистые и грязные регионы России

02 июня 20:57

Достичь согласия. Электронные трудовые введут в России в 2018 году

30 мая 10:22

Тяжелая стихия. Выросло количество пострадавших от московского урагана

29 мая 06:54

Одновременные подтягивания. Медведев рассказал о собственной физподготовке в школе

26 мая 18:35

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

25 мая 05:23

Жертвы стихии. В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня

25 мая 05:17

В Екатерининском зале. Президент назвал "дураками" обыскивающих Серебренникова

24 мая 20:35

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей

22 мая 06:19

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

19 мая 15:18

Развитие бренда. На Золотом кольце России появятся автокемпинги

17 мая 14:26

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

16 мая 22:03

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону

15 мая 20:19

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

15 мая 14:54

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов

12 мая 11:38

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

12 мая 11:29

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

11 мая 19:40

Изображение из машин. Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 мая вошел в книгу рекордов

10 мая 10:43

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

10 мая 10:10

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами