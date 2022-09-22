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Нужный орган. Томские ученые разработали капсулы для адресной доставки лекарств

18 сентября, 12:38
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Томские ученые совместно с коллегами из Лондона получили устойчивые к жидким средам биоразлагаемые капсулы для адресной доставки лекарств. Разработанная технология не имеет аналогов.

«Умные» капсулы устойчивы к жидким средам и позволяют доставлять водорастворимые соединения в нужную часть организма пациента. Затем капсула растворяется, высвобождая наружу лекарство.

По словам изобретателей, специальная «упаковка» нужна для того, чтобы транспортировать к очагу заболевания препараты, в составе которых есть белки и другие водорастворимые вещества, используемые при лечении большого спектра самых различных заболеваний, в том числе онкологических и инфекционных, сообщает «Российская газета».

В последние десятилетия были разработаны различные способы доставки лекарств, в том числе полимерные мицеллы, полиэлектролитные микрокапсулы, липосомы и другие, сообщили в Томском политехническом университете. Однако при использовании этих технологий жидкости просачиваются внутрь «упаковки». В результате, соприкасаясь с водосодержащей средой организма пациента, его водорастворимые компоненты начинают растворяться, и эффекта от лечения не происходит.

Томские ученые впервые предложили создать комбинированную «упаковку» для таких лекарств, состоящую из кальций-карбоната, покрытого сверху тонким, микроскопическим, слоем из полимолочной кислоты — биодеградируемого полимера. Этот материал ученые ТПУ уже используют для создания растворяющихся в организме имплантатов.

Лабораторные испытания капсул, в составе которых использовалась комбинация двух этих материалов, в различных жидкостях прошли успешно.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать технологию и продолжить испытания «умных» оболочек уже внутри живого организма.

Автор

Олег Корин

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