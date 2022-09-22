19 декабря

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Регионы > Тула

Сладости к ЧМ-2018. Тульский пряник могут внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

15 декабря, 10:13
2
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Россия работает над тем, чтобы добиться включения тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Мы активно думаем о том, чтобы рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму. Мы уже начали работу по включению тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО как часть традиционной русской кухни», — сказала она в интервью «Российской газете».

Как сообщил ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов, его ведомство совместно с партнерами намерено в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года создать интерактивную гастрономическую карту России и перевести ее на несколько иностранных языков. При этом, по его словам, очень важно, чтобы кухни народов, населяющих Россию, были признаны нематериальным достоянием страны.

Тульский пряник вошел в перечень продуктов, которые планируется продавать на стадионах в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Тульской области.

«Тульский пряник вошел в составленный по рейтингу ФИФА перечень продуктов, которые в 2018 году будут продаваться во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Кондитерской фабрикой “Ясная поляна” разработан пряник весом 140 граммов, на нем изображена матрешка, ее нижняя часть выполнена в виде футбольного мяча», — говорится в сообщении.

На каждом стадионе, где будут проходить матчи ЧМ-2018, планируется реализовать от 3 до 6 тыс. пряников.

Как сообщалось ранее, тульский пряник с 1 июня 2017 года введен в бортовое меню «Аэрофлота» на рейсах, следующих из Москвы. Также между руководством РЖД и производителями белевской пастилы и тульских пряников достигнуты договоренности о продаже этих продуктов в поездах дальнего следования.

Первые пряники на Руси появились еще около IX века. Называвшиеся тогда «медовым хлебом», они представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком. Позже в них стали добавлять лесные травы и пряности. С XVII века пряничное дело приобретает характер народного промысла.

Краеведы считают, что пряники в Туле пекут уже более трех веков. Известно, что самый большой пряник был изготовлен для Екатерины II — он был трех метров в диаметре и украшен видами северной столицы, вылепленными вручную.

Тульский пряник является местным гастрономическим брендом. Именно он принес славу и почет Туле и ее мастерам.

В центре города установлен памятник прянику двухметрового диаметра, вылитый из бронзы. На нем — надпись «На счастье тульский пряник, известен с 1685 года».

Примечательно, что настоящие тульские пряники со сладкой начинкой лепятся, штампуются и выпекаются вручную.

Специалисты уверяют, что автоматизировать процесс изготовления тульских пряников невозможно — не тот вкус получается. В послевоенные годы кондитерские предприятия города попытались было освоить механизированную выпечку тульских пряников. Однако на вкус они значительно уступали тем, что делались по старинке, вручную.

Потомственная пряничница Анна Матвеевна Павлова (1916-2006 год) вместе с бывшим подмастерьем дореволюционного мастера Гречихина Степаном Севастьяновым не только сберегли старинную рецептуру изготовления этого лакомства, но и защитили от сноса старинную печь. В ней до сих пор пекут самые вкусные в городе пряники — от 100-граммовых печатных малюток до пудовых гигантов.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов
Новая статья

18 декабря

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив
Новая статья

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок
Новая статья

Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок

Без приписок. Путин считает «навязывание» регионам угрозой для единства страны
Новая статья

Без приписок. Путин считает «навязывание» регионам угрозой для единства страны

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту
Новая статья

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

17 декабря 2017

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту

12 декабря 2017

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту

Качество покрытия. Дед Мороз впервые перешел по Керченскому мосту

09 декабря 2017

Качество покрытия. Дед Мороз впервые перешел по Керченскому мосту

Начало из прошлого. Новый проспект в Саранске назвали именем Российской Армии

08 декабря 2017

Начало из прошлого. Новый проспект в Саранске назвали именем Российской Армии

18 декабря 10:21 Новая статья

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов

17 декабря 13:29

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

15 декабря 10:13

Сладости к ЧМ-2018. Тульский пряник могут внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

14 декабря 18:07

Без приписок. Путин считает «навязывание» регионам угрозой для единства страны

12 декабря 07:59

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту

12 декабря 07:16

Дотации для лучших. Социально успешным регионам выделили 20 миллиардов

11 декабря 07:43

Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок

09 декабря 18:33

Качество покрытия. Дед Мороз впервые перешел по Керченскому мосту

08 декабря 18:13

Начало из прошлого. Новый проспект в Саранске назвали именем Российской Армии

08 декабря 13:23

Изъятые миллиарды. Генпрокурор России назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений

07 декабря 07:00

Яблоневый мегаполис. В Карачаево-Черкесии спустя четверть века восстанавливают сады

06 декабря 08:41

Беспрецедентная атака. Сборная РФ официально отстранена от участия в Олимпиаде-2018

05 декабря 18:24

Доступная процедура. Петербургские ученые сделали МРТ безопасной для людей

30 ноября 17:19

Социальное явление. Малый бизнес получит процентную надбавку от Бинбанка при пролонгации депозита

29 ноября 16:15

С возможностью отмены. Алтай, Крым и Кубань утвердили размер курортного сбора

29 ноября 14:53

Автоматическая выгода. Кэшбэк по картам Бинбанка, подключенным к системе «Мир», достигнет 20%

28 ноября 19:35

В интересах детей. В России появятся выплаты за рождение первого ребенка

28 ноября 18:20

Человеческая составляющая. Президент назвал «беспардонным» ущемление интересов родителей

28 ноября 15:03

Работа с бесконечностью. Нижегородский профессор нашел решение "проблем тысячелетия"

28 ноября 13:28

Комфортный уровень. Бинбанк снизил ставки для потребительского кредитования

28 ноября 12:34

Мобильный оборот. Россияне смогут отказаться от наличных денег с 2025 года

27 ноября 15:16

Социальный климат в градусах. Названы самые пьющие и трезвые регионы России

27 ноября 15:07

Большие грязные города. Путин обязал навести порядок с утилизацией отходов

27 ноября 13:27

Сокращение неявок. В Подмосковье робот будет звонить пациентам, напоминать о приеме у врача

26 ноября 12:32

Большое хозяйство. Семья из Чувашии названа «Семьей года»

25 ноября 18:48

Дедушка из Ингушетии. Старейшему россиянину вернули зрение

23 ноября 17:56

РСХБ поддерживает фермерство

23 ноября 18:13

Помощь малому бизнесу. Бинбанк представил доступные кредиты по сниженным ставкам

23 ноября 17:53

К клиенту лицом. Бинбанк занял первое место в рейтинге самых удобных интернет-банков

22 ноября 14:44

Маркировка заграницы. Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах

22 ноября 14:18

Культурная утрата. Память оперного певца Дмитрия Хворостовского увековечат в Москве

21 ноября 17:52

Передача прав. За последние 5 лет сократили 31 тыс. сотрудников ГИБДД

20 ноября 17:50

Не лишние деньги. Пенсионный фонд предупредил россиян о мошенниках со СНИЛС и паспортами

17 ноября 13:34

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае

17 ноября 13:15

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины

17 ноября 12:11

В Грозном при поддержке РСХБ построили крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:37

В Подмосковье при поддержке РСХБ строится крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:32

В Калужской области при поддержке РСХБ запустили масштабный молочный комплекс

16 ноября 10:45

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

16 ноября 08:05

Карликовая звезда. Астрономы обнаружили планету, пригодную для жизни

15 ноября 18:54

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

14 ноября 17:15

Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

14 ноября 14:33

Гарантии премий. Госдума готовит законопроект, уравнивающий трудовые права мужчин и женщин

13 ноября 12:00

Осень после зимы. Погода наступившей недели в России будет «депрессивной»

12 ноября 07:46

От 4 до 65 лет. Чемпионат по плаванию прошел на Неве при температуре воды 3,6 градуса

11 ноября 08:00

Появился тренд. Число преступлений несовершеннолетних в России снизилось на 20%

10 ноября 19:40

Фальсификат против жизни. В регионах могут ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей

10 ноября 15:10

Уровень занятости. Минимальный уровень безработицы отмечен в Москве, Петербурге и Крыму