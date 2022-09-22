Сладости к ЧМ-2018. Тульский пряник могут внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Россия работает над тем, чтобы добиться включения тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Мы активно думаем о том, чтобы рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму. Мы уже начали работу по включению тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО как часть традиционной русской кухни», — сказала она в интервью «Российской газете».

Как сообщил ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов, его ведомство совместно с партнерами намерено в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года создать интерактивную гастрономическую карту России и перевести ее на несколько иностранных языков. При этом, по его словам, очень важно, чтобы кухни народов, населяющих Россию, были признаны нематериальным достоянием страны.

Тульский пряник вошел в перечень продуктов, которые планируется продавать на стадионах в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Тульской области.

«Тульский пряник вошел в составленный по рейтингу ФИФА перечень продуктов, которые в 2018 году будут продаваться во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Кондитерской фабрикой “Ясная поляна” разработан пряник весом 140 граммов, на нем изображена матрешка, ее нижняя часть выполнена в виде футбольного мяча», — говорится в сообщении.

На каждом стадионе, где будут проходить матчи ЧМ-2018, планируется реализовать от 3 до 6 тыс. пряников.

Как сообщалось ранее, тульский пряник с 1 июня 2017 года введен в бортовое меню «Аэрофлота» на рейсах, следующих из Москвы. Также между руководством РЖД и производителями белевской пастилы и тульских пряников достигнуты договоренности о продаже этих продуктов в поездах дальнего следования.

Первые пряники на Руси появились еще около IX века. Называвшиеся тогда «медовым хлебом», они представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком. Позже в них стали добавлять лесные травы и пряности. С XVII века пряничное дело приобретает характер народного промысла.

Краеведы считают, что пряники в Туле пекут уже более трех веков. Известно, что самый большой пряник был изготовлен для Екатерины II — он был трех метров в диаметре и украшен видами северной столицы, вылепленными вручную.

Тульский пряник является местным гастрономическим брендом. Именно он принес славу и почет Туле и ее мастерам.

В центре города установлен памятник прянику двухметрового диаметра, вылитый из бронзы. На нем — надпись «На счастье тульский пряник, известен с 1685 года».

Примечательно, что настоящие тульские пряники со сладкой начинкой лепятся, штампуются и выпекаются вручную.

Специалисты уверяют, что автоматизировать процесс изготовления тульских пряников невозможно — не тот вкус получается. В послевоенные годы кондитерские предприятия города попытались было освоить механизированную выпечку тульских пряников. Однако на вкус они значительно уступали тем, что делались по старинке, вручную.

Потомственная пряничница Анна Матвеевна Павлова (1916-2006 год) вместе с бывшим подмастерьем дореволюционного мастера Гречихина Степаном Севастьяновым не только сберегли старинную рецептуру изготовления этого лакомства, но и защитили от сноса старинную печь. В ней до сих пор пекут самые вкусные в городе пряники — от 100-граммовых печатных малюток до пудовых гигантов.