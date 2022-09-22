Трудоспособный возраст. Тульские мужчины приняли участие в проекте по увеличению продолжительности жизни

Тульские мужчины приняли участие в акции «Я здоров!» в Центральном парке города, где они прошли обследования в передвижных медицинских комплексах и получили консультации врачей-специалистов, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

«Акция проходит в рамках проекта “Мужское здоровье”, который реализуется в регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина», – сказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, открывая мероприятие.

Проект «Мужское здоровье» направлен на увеличение продолжительности жизни, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения и онкозаболеваний, рост выявляемости рака предстательной железы на ранней стадии.

«В субботу все желающие могли пройти обследование в передвижных медицинских комплексах и получить консультации врачей-специалистов, посетить игровые площадки, принять участие в спортивных играх, мастер-классах по скандинавской ходьбе, футболу», – сказал собеседник агентства.

В рамках акции «Я здоров!» работала ярмарка «Полезные продукты», направленная на пропаганду здорового образа жизни и правильного питания. В широком ассортименте были представлены эко-продукты, натуральные сыры, выпечка из цельнозерновой муки, яблоки, выращенные в Тульской области, мед, собранный на местных пасеках, березовый квас и многое другое.