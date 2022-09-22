Бюджетные траты. Губернатор Тюменской области разрешил покупки госслужащим по рангам

Губернатор Тюменской области Александр Моор распределил своих подчиненных на три группы. Внутри каждой чиновники теперь имеют право на определенные затраты из бюджета «по рангу». Постановление Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

Госслужащие из первой категории, куда входит сам губернатор, областные министры, депутаты регионального парламента и директор территориального фонда медицинского страхования, могут покупать для служебных нужд за счет бюджета стулья и кресла из древесины ценных пород (по цене до 30 тысяч рублей за штуку), письменные столы из массива дерева (до 60 тысяч рублей за штуку), тумбы и подставки под аппаратуру (30 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно).

Во вторую категорию вошли сотрудники госучреждений и муниципальных унитарных предприятий (МУПов). У этих госслужащих более скромные возможности. Предполагается, что письменные столы для них должны стоить не более 8,5 тысячи рублей и быть сделаны из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и древесно-стружечной плиты (ДСП). Стулья также будут существенно дешевле тех, что положены представителям власти: на один стул можно потратить до 7,5 тысячи рублей. Подставки для аппаратуры чиновникам из второй категории покупать нельзя.

В третью категорию записали состоящих на госслужбе программистов, администраторов и графических редакторов. По возможностям закупок мебели и автомобилей они равны второй категории. Чиновники и второй, и третьей категорий могут позволить себе автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил и стоимостью до 1 200 000 рублей. Чиновникам же первой категории позволяется купить авто мощностью до 249 л.с. за 2,5 миллиона рублей.

Что касается компьютерной техники и смартфонов, первой категории соответствуют ноутбуки стоимостью до 65 тысяч рублей, остальные могут позволить себе портативный компьютер стоимостью до 60 рублей. Кроме того, чиновникам первой категории можно иметь планшеты стоимостью до 40 тысяч рублей и моноблоки стоимостью до 80 тысяч рублей.

Госслужащим из второй категории позволяется тратить на моноблоки до до 67,7 тысяч рублей, а на смартфоны — до пяти тысяч рублей. Планшеты им не положены. А программистам и графическим редакторам приходится обходиться без планшетов, моноблоков и смартфонов.

«Новая газета» отмечает, что в августе администрация соседнего с Тюменью Сургута заказала 30 кресел «с функцией качания» стоимостью по 56 тысяч рублей.