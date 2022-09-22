Идеальное покрытие. В Тюмени самые лучшие дороги в России

В лидерах рейтинга городов с самым лучшим дорожным покрытием оказались Тюмень, Набережные Челны и Москва.

Исследование проводилось методом опроса россиян. Об этом сообщает исследовательский центр портала Superjob.ru. Жителям предложили ответить, как они оценивают состояние дорог в своем городе. Варианты ответа были такие: «отличное», «хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное».

Согласно результатам такого опроса, Тюмень с отрывом опередила городов-соперников и набрала 4,25 балла, сообщает «Российская газета». 40% тюменцев назвали дороги своего города «отличными», 47% опрошенных поставили своим дорогам «четверку», то есть, «хорошо». 10% оценили качество дорог как «удовлетворительное».

Набережные Челны на втором месте набрали 3,75 балла. Москва — 3,57. Санкт-Петербург оказался на тринадцатом месте списка с 3,08 балла.