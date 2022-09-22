Особое отношение. В Башкирии пригрозили увольнять чиновников за опоздания на детские утренники

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнять чиновников за неискренность при работе с детьми и опоздания на новогодние утренники.

Ранее жительница Уфы пожаловалась руководителю региона, что дети-инвалиды в детском саду полчаса ждали районного чиновника, это испортило им праздничное настроение, передает РИА Новости.

«…Это – то, что я каленым железом выжгу из каждого, начиная с самого себя. Я просил особенного отношения к особенным детишкам. Жизнь у них и так сложная, и заботиться о них нужно искренне, а не с рыбьими глазками. И когда особенные дети ждали главу полчаса на свой утренник – мне интересно, какие такие более важные дела у него в это время были?», — написал Хабиров в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что факт опоздания чиновника проверен и подтвержден.

«Факты я проверил, все подтвердилось. Название района – убираю в последний раз. Следующий такой деятель будет искать новую работу. Детишкам и родителям приношу извинения», — отметил Хабиров.