5 сентября

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Регионы > Ульяновск

Налог на прибыль. Доходная часть бюджета Ульяновской области достигла рекордных миллиардов

04 сентября, 22:34
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Доходная часть бюджета Ульяновской области с начала года достигла 35 млрд рублей, это один из самых высоких показателей в истории региона. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Сергей Морозов.

«Мы собрали 35 млрд рублей в доходную часть областного бюджета. Это один из самых высоких темпов роста за всю историю Ульяновской области, это больше 10%», — сказал он.

Губернатор добавил, что структура доходной части бюджета также стала меняться в нужном направлении, передает ТАСС.

«Если раньше, пару-тройку лет назад, доходные источники были акцизы, потом в меньшей степени НДФЛ и уже только потом налог на прибыль, то сегодня все встало на место благодаря таким правильным управленческим решениям, которые были приняты финансово-экономическим блоком РФ», — уточнил он.

По словам Морозова, на данный момент первое место среди источников дохода в бюджете региона занимает налог на прибыль.

«Темпы роста его достаточно весомы — более 40%, по сравнению с уровнем прошлого года. Причем налог на прибыль составляет 8,5 млрд рублей. На втором месте идет налог на доходы физических лиц, темпы роста более 23% — это почти 7 млрд рублей», — отметил губернатор.

Оставшееся место в доходной части бюджета занимают налог на имущество, акцизы и прочие налоговые и неналоговые доходные источники. По информации министерства финансов Ульяновской области, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за январь — август в регионе выросли на 3,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра финансов региона Екатерины Буцкой, положительная динамика поступлений позволила исполнить бюджет текущего года по первоочередным и социально значимым вопросам. Основная часть денежных средств направлена на здравоохранение, образование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Последствия паводка. Путин поручил проработать авиадоступность Амурской области
Новая статья

3 сентября

Последствия паводка. Путин поручил проработать авиадоступность Амурской области

Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы
Новая статья

Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы

Вирусные инфекции. Более 470 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей
Новая статья

Вирусные инфекции. Более 470 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей

Столетняя гарантия. Донские ученые разработали сверхпрочный кирпич с шумозащитой
Новая статья

Столетняя гарантия. Донские ученые разработали сверхпрочный кирпич с шумозащитой

Уникальная марка. На пиво могут ввести минимальную цену
Новая статья

Уникальная марка. На пиво могут ввести минимальную цену

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Мэр в подземке. В Москве открыли сразу 7 новых станций метро

30 августа 2018

Мэр в подземке. В Москве открыли сразу 7 новых станций метро

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области

30 августа 2018

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области

Трудоспособный возраст. Тульские мужчины приняли участие в проекте по увеличению продолжительности жизни

25 августа 2018

Трудоспособный возраст. Тульские мужчины приняли участие в проекте по увеличению продолжительности жизни

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России

22 августа 2018

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России

05 сентября 06:29 Новая статья

Уникальная марка. На пиво могут ввести минимальную цену

04 сентября 22:34

Налог на прибыль. Доходная часть бюджета Ульяновской области достигла рекордных миллиардов

04 сентября 07:43

Вирусные инфекции. Более 470 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей

03 сентября 19:06

Последствия паводка. Путин поручил проработать авиадоступность Амурской области

03 сентября 17:13

Столетняя гарантия. Донские ученые разработали сверхпрочный кирпич с шумозащитой

02 сентября 20:36

Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы

02 сентября 15:57

Перенесенные мероприятия. Торжественные линейки в регионах проходят в разные дни

01 сентября 13:07

Вахта памяти. В Беслане начались траурные мероприятия

01 сентября 06:43

Родительский кошелек. Россияне тратят на подготовку детей к школе около 21 тыс. рублей

31 августа 20:15

Перспективы развития. Минсельхоз сообщил о росте производства молока в России

30 августа 20:26

Мэр в подземке. В Москве открыли сразу 7 новых станций метро

30 августа 17:42

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области

29 августа 13:40

Рожать или работать. Путин предложил изменения в пенсионную реформу

27 августа 03:15

Личное участие. МВД приказало платить россиянам за помощь полиции

27 августа 02:55

Подарок-оберег. Лукашенко назвал Россию и Белорусь ангелами-хранителями

26 августа 12:43

Гордость за профессию. Путин назвал работу шахтеров востребованной и важной

25 августа 22:09

Трудоспособный возраст. Тульские мужчины приняли участие в проекте по увеличению продолжительности жизни

24 августа 15:53

Полный цикл. Минсельхоз предложил регионам перенять опыт создания садов у Ингушетии

24 августа 04:04

Двойные резервы. Регионы накопили почти 89 млрд рублей на случай ЧС

23 августа 15:44

Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу

22 августа 18:54

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России

21 августа 18:23

Распределение знаний. Кубань готовится к 1 сентября на 1,5 млрд рублей

20 августа 18:54

Взяточные плюсы. Единая Россия предложила перечислять изъятые у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

20 августа 14:32

Доступная категория. На Камчатке будут развивать недорогой туризм

19 августа 22:45

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах

19 августа 17:04

Правила карликовости. В Якутии нашли мамонта, названного парадоксом

17 августа 18:05

Турбовинтовой дайвинг. В Крыму создают первый в России подводный парк техники

16 августа 13:00

Психологическое обследование. В России могут ужесточить правила усыновления детей

16 августа 12:28

Освоение средств. Названы регионы-аутсайдеры по подготовке к зиме

11 августа 10:58

Разведка на колесах. В Пензе создали электромобиль для обнаружения беспилотников

10 августа 16:31

Миллионный масштаб. Ростовская область вошла в Топ-5 регионов по строительству жилья

10 августа 13:38

Системная ошибка. В Карелии полностью сгорела Успенская церковь 18 века

09 августа 19:18

Эффективные методы. За полгода приставы запретили покидать Россию около 2,7 млн должникам

09 августа 17:12

Табачные нарушители. Роспотребнадзор оштрафовал курильщиков на 70 млн рублей

08 августа 12:39

Антимонопольные дела. Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

07 августа 09:49

Рост качества. Школьную форму проверили на прочность

06 августа 10:58

В обе стороны. Зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту

04 августа 18:07

Инцидент в подгузнике. В Вологде попал на видео побег малыша из детского сада

01 августа 06:14

Перерасчет в баллах. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

31 июля 07:08

Меры недееспособны. Штраф за бизнес без лицензии могут повысить в 40 раз

30 июля 20:05

Ремонтный эксперимент. Юг России начал благоустройство на средства от курортного сбора

30 июля 15:28

На крыльях Кометы. Медведев открыл регулярное морское движение между Севастополем и Ялтой

27 июля 08:51

«Кровавый» небесный спектакль. В России можно увидеть самое долгое лунное затмение

27 июля 08:29

Согласованные требования. В Поволжье прошли митинги против пенсионной реформы

22 июля 20:18

Дожить до пенсии. В России началась разработка программы активного долголетия

21 июля 07:06

Длинные каникулы. Министерство труда составило график праздничных выходных 2019 года

20 июля 07:32

Законопроект с занесением. Россиян смогут увольнять в связи с утратой доверия

19 июля 12:44

Социальный колхоз. В Петропавловске-Камчатском будут продавать горбушу по цене хлеба