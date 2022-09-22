Налог на прибыль. Доходная часть бюджета Ульяновской области достигла рекордных миллиардов

Доходная часть бюджета Ульяновской области с начала года достигла 35 млрд рублей, это один из самых высоких показателей в истории региона. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Сергей Морозов.

«Мы собрали 35 млрд рублей в доходную часть областного бюджета. Это один из самых высоких темпов роста за всю историю Ульяновской области, это больше 10%», — сказал он.

Губернатор добавил, что структура доходной части бюджета также стала меняться в нужном направлении, передает ТАСС.

«Если раньше, пару-тройку лет назад, доходные источники были акцизы, потом в меньшей степени НДФЛ и уже только потом налог на прибыль, то сегодня все встало на место благодаря таким правильным управленческим решениям, которые были приняты финансово-экономическим блоком РФ», — уточнил он.

По словам Морозова, на данный момент первое место среди источников дохода в бюджете региона занимает налог на прибыль.

«Темпы роста его достаточно весомы — более 40%, по сравнению с уровнем прошлого года. Причем налог на прибыль составляет 8,5 млрд рублей. На втором месте идет налог на доходы физических лиц, темпы роста более 23% — это почти 7 млрд рублей», — отметил губернатор.

Оставшееся место в доходной части бюджета занимают налог на имущество, акцизы и прочие налоговые и неналоговые доходные источники. По информации министерства финансов Ульяновской области, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за январь — август в регионе выросли на 3,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра финансов региона Екатерины Буцкой, положительная динамика поступлений позволила исполнить бюджет текущего года по первоочередным и социально значимым вопросам. Основная часть денежных средств направлена на здравоохранение, образование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.