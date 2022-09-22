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Регионы > Владимир

Уникальная находка. Ветеран из Владимира завещал почти 2 млн рублей роддомам

11 ноября, 17:10
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Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Зуев пожертвовал свои сбережения — около 1,9 млн рублей — владимирским роддомам и дому ребенка. О завещании стало известно спустя три года после смерти мужчины: документ случайно обнаружила новая хозяйка его квартиры, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Владимирской области.

Виктора Сергеевича Зуева не стало в 2013 году в возрасте 90 лет, но медики узнали о его благородном поступке только сейчас. Новая хозяйка квартиры, в которой раньше проживал ветеран, случайно обнаружила завещание на внушительную сумму и сообщила о находке врачам.

Банк подтвердил информацию о необычном наследстве, в результате 1,1 млн рублей достались областному перинатальному центру, 704 тыс. рублей — родильному дому №2 Владимира, еще 171 тыс. рублей — владимирскому дому ребенка.

Это уникальный случай для Владимирской области, чтобы пенсионер жертвовал медицинским учреждениям такую огромную сумму. На эти деньги роддом №2 приобретет автоматический анализатор газов крови, который очень нужен учреждению, передает ТАСС.

Врачи роддома уже провели расследование, чтобы выяснить обстоятельства жизни Виктора Зуева. Жена пенсионера- благотворителя ушла из жизни еще в 1980-е годы, а с двумя сыновьями, по рассказам бывших соседей, в последние годы он близок не был. Один наследник скончался незадолго до его смерти, а второй сын, по некоторым данным, живет в Болгарии.

Виктор Зуев — уроженец Махачкалы, впоследствии его родители переехали на Украину, в Запорожскую область. В 1941 году он был призван на войну 18-летним юношей. Зуев воевал в составе Закавказского и II Украинского фронтов, освобождал Венгрию и Чехословакию, награжден орденами Отечественной войны I и II степеней. За месяц до окончания войны Зуев получил тяжелое ранение в ногу, которую хирурги спасти не смогли. После окончания Московского энергетического института перспективного инженера-радиста направили в опытно-конструкторское бюро Горьковского автозавода, а в 1956 году судьба забросила его во Владимир, на завод «Электроприбор». Виктор Сергеевич дослужился до главного конструктора, возглавил опытно-конструкторское бюро и лабораторию.

После смерти инженера-радиста Зуева его квартира на улице Полины Осипенко поступила в муниципальный жилищный фонд. Сейчас здесь обитают переселенцы из ветхого жилья.

Автор

Олег Корин

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