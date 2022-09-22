Брат Путина. Во Владимирской области новорожденного назвали Шойгу

В городе Александрове Владимирской области родился на свет мальчик, которого родители по велению дедушки-патриота решили назвать Шойгу — в честь министра обороны России. Новорожденный Шойгу — двоюродный брат маленького Путина, который за свое необычное имя тоже должен благодарить главу семейства.

Мальчик родился утром 29 января в Александровском городском роддоме. Ребенок здоров, подтвердили работники учреждения. Будущий Шойгу появился на свет весом 3 килограмма 200 грамм, его рост — 50 сантиметров, сообщает газета «Новый город Александров».

Имя выбирал дедушка семейства Рахмон Джураев. По его словам, с дочерью уже давно было согласовано имя для будущего ребенка.

По словам начальника ЗАГС, Екатерины Белоус, оснований для отказа не имеется и к выписке ребенка из роддома будет готово свидетельство о рождении на полное имя Джураев Шойгу Хурмедович.

Шойгу — двоюродный брат Путина. В начале января сообщалось, что Джураевы сменили имя своему двухлетнему сыну — мальчика с тех пор зовут Путин Джахонгирович Джураев. Свидетельство о рождении пришло на днях из Москвы, где семья Джураевых жила первые пять лет после приезда из Таджикистана и где родился Расул. Мама мальчика рассказала журналистам, что дома его уже называют по новому имени Путин или ласково — Путинушка.

Последние два года семья Джураевых, приехавшая в Россию из Таджикистана, живет в деревне Легково Александровского района.

Автор новых имен 70-летний Рахмон Джураев — большой поклонник президента России, проживает в Москве и создал у себя дома своеобразный музей, где есть множество различной сувенирной продукции с изображением Путина, а на стенах висят ковры с Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.