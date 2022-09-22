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Черно-оранжевая традиция. Во Владивостоке День тигра отметили карнавалом

26 сентября, 11:49
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Большим карнавальным шествием отметили во Владивостоке традиционный экологический праздник — День тигра. По центральным улицам города прошли около 10 тысяч участников, многие из которых приехали специально во Владивосток из самых отдаленных уголков Приморья.

Главными участниками шествия вновь стали школьники. Одетые в оранжево-черные «тигриные» костюмы и пятнистые «леопардовые», они несли плакаты с призывами к взрослым охранять уникальную природу Дальнего Востока и редких представителей животного мира — амурского тигра и дальневосточного леопарда.

На центральной площади города, где завершилось шествие, весь день работали площадки международных и российских природоохранных фондов и организаций. Юных гостей ждали викторины, соревнования, конкурсы. По традиции, пришедшие на праздник гости должны обязательно использовать черно-оранжевую «тигриную» символику.

Завершился праздник большим музыкальным концертом, главной звездой которого стал бывший лидер и автор большинства хитов легендарной британской группы Uriah Heep («Юрайя Хип») Кен Хенсли. Специально для предстоящего мероприятия он написал песню «Free (The Song of Amur)», сообщает ТАСС.

Двухпалубный лайнер Boeing 747-400 компании «Россия», с изображением тигра в носовой части фюзеляжа, вновь приземлился в День тигра в международном аэропорту Владивостока. Первый раз он прибыл в столицу Приморья две недели назад.

Самолет с оригинальной ливреей летает по наиболее востребованным направлениям в города Дальнего Востока и по популярным курортным направлениям внутри России.

А вечером Владивосток встретил «тигропоезд». Состав, следующий по маршруту «Москва-Владивосток», украшен изображениями редких обитателей тайги — амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Накануне празднования Дня тигра Владивосток получил несколько подарков. АНО «Центр “Амурский тигр” подарил городу памятник Василию Ощепкову, родоначальнику советского дзюдо и одному из основателей самбо. Известный спортсмен при разработке приемов единоборства во многом опирался на повадки тигров и воспроизводил движения хищников.

Мемориал открыли на Корабельной набережной города. В бронзе запечатлен момент передачи черного пояса в 1917 году Василию Ощепкову, открывшему в начале прошлого века первый кружок восточного единоборства в России именно во Владивостоке, создателем дзюдо Кано Дзигоро. Еще одним героем композиции стал представитель древнего рода мастеров японских боевых искусств, сенсей Хидетеси Томабечи.

Еще один подарок сделала Приморская сцена Мариинского театра, специально ко Дню тигра приготовившая премьеру сразу двух одноактных балетов о животных для детей. Причем для Владивостока автор либретто и костюмов Анна Матисон и постановщик Антон Пимонов внесли некоторые изменения в постановку, идущую с успехом в Санкт-Петербурге. Они ввели в действие новый персонаж — тигра.

Идею Дня тигра 17 лет назад предложил приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин. С 2000 года благодаря сотрудничеству общественных природоохранных организаций (фонда «Феникс», Всемирного фонда дикой природы, Общества сохранения диких животных, Международного фонда защиты животных и других) этот праздник стал ежегодным.

Автор

Олег Корин

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