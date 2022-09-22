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Полосатый в темноте. Во Владивостоке ищут тигра, гуляющего по городу

19 октября, 17:21
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Во Владивостоке полицейские и сотрудники охотнадзора с утра 19 октября ведут поиски амурского тигра, о котором в полицию сообщили горожане. В течение дня поиски не увенчались успехом, и их решили продолжить ночью.

Рано утром в среду местный житель сообщил в полицию, что видел полосатого хищника на улице Выселковой в районе Рудневского моста. Затем позвонил другой человек, который рассказал, что тигр передвигал в районе объездной дороги Бородинская — Иртышская, сообщается на сайте регионального УМВД.

Полицейские призвали граждан соблюдать осторожность и немедленно сообщать в полицию в случае обнаружения опасного хищника.

По данным VL.ru, свидетелем появления тигра на улице Выселковой около пяти утра по местному времени стал водитель такси. По его словам, зверь выбежал из лесополосы, перебежал проезжую часть перед автомобилем и скрылся в районе частного сектора.

Другой горожанин рассказал журналистам, что около шести утра лично видел на улице Бородинской в районе мусоросжигательного завода довольно большого и упитанного зверя, который спокойно шел вдоль заборов и скрылся из вида на одной из прилегающих дорог.

Однако за весь день не удалось найти даже тигриных следов, что, впрочем, объяснили природными факторами — грязью и осенней листвой. В поисках также задействовали квадрокоптер, но тщетно.

В итоге специалисты охотнадзора решили продолжать поиски животного с наступлением темноты с помощью тепловизоров. Тигр — ночной хищник и в темное время суток проявляет большую активность, чем днем. Кроме того, по словам специалистов, в темноте дикое животное несложно обнаружить при помощи мощных фонарей: когда тигр смотрит на свет, его глаза светятся яркими зелеными огнями.

Если специалистам удастся найти тигра, его обездвижат снотворным и перевезут на спецтехнике в реабилитационный центр, расположенный в селе Алексеевка Надеждинского района Приморья, где животным займутся ветеринары, сообщил заместитель департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Алексей Суровый.

Район, где был замечен хищник, примыкает к пригородным лесам, там располагается несколько «спальных» микрорайонов приморской столицы и крупные предприятия. Именно в этом районе в 1986 году были обнаружены следы тигра прямо на троллейбусной остановке, отмечает ТАСС.

5 октября этого года сообщалось о появлении тигра в городе Артеме — спутнике Владивостока, расположенном в 40 км от столицы Приморья. Там камера автомобильного регистратора зафиксировала перебегавшего дорогу крупного хищника. Однако ни его самого, ни его следов так и не нашли.

Координатор программ амурского филиала российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павел Фоменко предположил, что именно этот зверь теперь забрел во Владивосток, «заблудившись» в окрестных лесных зонах. Не исключил такой возможности и Суровый.

Автор

Олег Корин

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