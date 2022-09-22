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Регионы > Волгоград

Первый Волгоград. В 10 городах собираются повысить цену ОСАГО в 2-6 раз

28 марта, 15:22
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Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО в 2-6 раз необходимо провести в 10 российских городах. При этом в ряде регионов этот коэффициент можно снизить. Такие оценки Российского союза автостраховщиков (РСА) привел в свой презентации исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на страховой конференции.

Как следует из материалов РСА, союз рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе «автогражданки» останется примерно на прежнем уровне; если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников; и промежуточный вариант между этими сценариями, передает ТАСС.

Больше всего, по расчетам союза, нужно повысить территориальный коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, в 4,41-6,5 раза. Сейчас коэффициент к стоимости полиса установлен там на уровне 1,3, а для сбалансированности бизнеса ОСАГО он должен составлять 5,73-8,45, подсчитали в РСА. В случае максимального повышения стоимость страховки в Волгограде вырастет с 5,353 тыс. руб. до 34,797 тыс. руб., следует из презентации.

Кроме того, по расчетам союза, территориальный коэффициент нужно увеличить в Иваново (в 2,94-3,38 раза), Ростове-на-Дону (в 2,77-3,23 раза), Краснодаре (в 2,47 — 3,02 раза), Уфе (в 1,72-2,02 раза), Мурманске и Челябинске (в 2-2,26 раза), Ульяновске (2,78-3,58 раза), Казани (в 2,06-2,3 раза) и Нижнем Новгороде (2,26-2,68 раза).

При этом в некоторых других регионах ситуация с убыточностью ОСАГО позволяет снизить территориальный коэффициент, отмечается в презентации. Например, коэффициент 2 в Москве можно уменьшить до 1,77-1,96, а в Горно-Алтайске показатель 1,3 можно снизить до 1,12-1,24. В Ижевске, Перми, Череповце, Кемерово, Курске, Великом Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Московской области, по расчетам РСА, требуется незначительное повышение коэффициента.

В 2016 году РСА проводил исследование тарифов ОСАГО, используя несколько сценариев расчетов, напомнил Уфимцев. По первому сценарию, если частота страховых случаев останется на прежнем уровне, а средний размер выплаты увеличится на размер инфляции, тариф ОСАГО нужно будет увеличить на 26,24%. В другом сценарии выплата и частота страховых случаев продолжат расти из-за действий недобросовестных автоюристов, в этом случае тариф ОСАГО нужно будет повысить на 43,52%. Третий вариант является промежуточным между первыми двумя и предполагает повышение тарифа на 35,7%.

При этом, если действия по борьбе с автомошенниками не дадут результата, страховщикам для безубыточной работы будет не хватать 64% тарифа.

Коэффициент территории — один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3432-4118 руб. (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО также определяется Банком России, максимальный сейчас установлен в Челябинске и Мурманске (2,1), минимальный — в Крыму и Севастополе (0,6).

Автор

Олег Корин

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