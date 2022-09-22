Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

Более 1 тыс. жителей Волгограда пришли в среду на главную площадь города, чтобы посмотреть за ходом генеральной репетиции парада, который пройдет 2 февраля, в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. По улицам города прошли ракетные комплексы «Искандер», С-300, реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», передает корреспондент ТАСС.

«Зрителями генеральной репетиции стали сегодня более 1 тыс. волгоградцев», — рассказал ТАСС офицер пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

На репетиции парад принимал командующий 8-й армией генерал-лейтенант Александр Кузовлев, а 2 февраля он будет командовать войсками.

«Именно 8-я армия является преемницей прославленной 62-й армии, которой командовал в Сталинграде Василий Чуйков. Войска Волгоградского гарнизона к проведению парада в ознаменование 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве готовы», — сказал Кузовлев в перерыве между прохождениями пеших колонн.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что принимать парад 2 февраля будет командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве.

Несмотря на порывистый ветер, репетиция парада вызвала у горожан большой интерес.

«Если честно, мы с урока сбежали, чтобы парад посмотреть», — признался корреспонденту ТАСС один из присутствовавших в толпе зрителей мальчиков.

Рядовому Александру Февралеву из Ростовской области довелось идти в парадной коробке, в которой солдаты одеты в зимние белые маскировочные халаты времен Великой Отечественной войны.

«Первый раз в параде участвую. Думаю, и на 9 мая пойду в парадном расчете. Хотя Ростов и недалеко от Волгограда, родители приехать не смогут, будут меня по телевизору в строю искать», — рассказал солдат.

В составе механизированной колонны по площади проследовала современная военная техника, в том числе реактивные системы залпового огня «Торнадо Г», самоходные гаубицы, танки Т-90, боевые машины пехоты, бронированные автомобили «Тигр».

Возглавил колонну боевой техники по традиции легендарный танк Т-34. Управлял боевой машиной старший сержант контрактной службы из ремонтной роты 20-й мотострелковой бригады 30-летний Василий Теперик.

«В управлении танк тяжеловат, не то что современные танки. Зато броня крепка, как в песне поется», — поделился механик- водитель.

Впервые в волгоградском параде будут участвовать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитный ракетный комплекс С-300. Участвовали они и в генеральной репетиции. Вся наземная часть ракетных комплексов «Искандер» производится в Волгограде, на площадке федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады».

Низкая облачность над Волгоградом в среду утром внесла коррективы в проведение генеральной репетиции парада. Планировалось, что одновременно с проходом по площади пеших и механизированных колонн над центром города-героя пролетят около 50 боевых самолетов и вертолетов. Однако из-за погодных условий репетиция воздушной части парада прошла в среду во второй половине дня.

Сталинградская битва (август 1942 года — февраль 1943 года) — одна из решающих в ходе Великой Отечественной войны. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников — одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью порядка 100 тыс. квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали более 2,1 млн человек.