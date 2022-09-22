1 февраля

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Регионы > Волгоград

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января, 19:59
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Более 1 тыс. жителей Волгограда пришли в среду на главную площадь города, чтобы посмотреть за ходом генеральной репетиции парада, который пройдет 2 февраля, в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. По улицам города прошли ракетные комплексы «Искандер», С-300, реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», передает корреспондент ТАСС.

«Зрителями генеральной репетиции стали сегодня более 1 тыс. волгоградцев», — рассказал ТАСС офицер пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

На репетиции парад принимал командующий 8-й армией генерал-лейтенант Александр Кузовлев, а 2 февраля он будет командовать войсками.

«Именно 8-я армия является преемницей прославленной 62-й армии, которой командовал в Сталинграде Василий Чуйков. Войска Волгоградского гарнизона к проведению парада в ознаменование 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве готовы», — сказал Кузовлев в перерыве между прохождениями пеших колонн.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что принимать парад 2 февраля будет командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве.

Несмотря на порывистый ветер, репетиция парада вызвала у горожан большой интерес.

«Если честно, мы с урока сбежали, чтобы парад посмотреть», — признался корреспонденту ТАСС один из присутствовавших в толпе зрителей мальчиков.

Рядовому Александру Февралеву из Ростовской области довелось идти в парадной коробке, в которой солдаты одеты в зимние белые маскировочные халаты времен Великой Отечественной войны.

«Первый раз в параде участвую. Думаю, и на 9 мая пойду в парадном расчете. Хотя Ростов и недалеко от Волгограда, родители приехать не смогут, будут меня по телевизору в строю искать», — рассказал солдат.

В составе механизированной колонны по площади проследовала современная военная техника, в том числе реактивные системы залпового огня «Торнадо Г», самоходные гаубицы, танки Т-90, боевые машины пехоты, бронированные автомобили «Тигр».

Возглавил колонну боевой техники по традиции легендарный танк Т-34. Управлял боевой машиной старший сержант контрактной службы из ремонтной роты 20-й мотострелковой бригады 30-летний Василий Теперик.

«В управлении танк тяжеловат, не то что современные танки. Зато броня крепка, как в песне поется», — поделился механик- водитель.

Впервые в волгоградском параде будут участвовать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитный ракетный комплекс С-300. Участвовали они и в генеральной репетиции. Вся наземная часть ракетных комплексов «Искандер» производится в Волгограде, на площадке федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады».

Низкая облачность над Волгоградом в среду утром внесла коррективы в проведение генеральной репетиции парада. Планировалось, что одновременно с проходом по площади пеших и механизированных колонн над центром города-героя пролетят около 50 боевых самолетов и вертолетов. Однако из-за погодных условий репетиция воздушной части парада прошла в среду во второй половине дня.

Сталинградская битва (август 1942 года — февраль 1943 года) — одна из решающих в ходе Великой Отечественной войны. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников — одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью порядка 100 тыс. квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали более 2,1 млн человек.

Видео

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года
Новая статья

31 января

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018
Новая статья

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян
Новая статья

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд
Новая статья

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России
Новая статья

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

30 января 2018

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

30 января 2018

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

29 января 2018

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

27 января 2018

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

31 января 19:59 Новая статья

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января 18:45 Новая статья

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

30 января 15:08

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

30 января 12:01

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

30 января 08:05

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

29 января 18:14

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

28 января 13:57

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

28 января 07:41

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

27 января 19:25

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

25 января 17:11

Как остаться молодым. Путин посоветовал студентам не бояться ошибок

24 января 12:34

Борьба с победителями. В России обсуждают отстранение «чистых» спортсменов от олимпиады

24 января 08:19

Земля для Лас-Вегаса. Игорная зона в Крыму начнет работать в сентябре 2019 года

23 января 18:57

Особые меры. Аномальные холода пришли в 21 регион России

22 января 10:55

Шокирующее устройство. Крымский мост сможет выдержать девятибалльное землетрясение

18 января 08:48

Охота с прибылью. Для сохранения оленей на Камчатке платят за отстрел волков

17 января 09:55

17 миллионов прививок. В России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

16 января 17:43

Чистые требования. Россиян могут допустить на Олимпиаду под флагом и гимном СССР

15 января 08:13

Забавы с дронами. Полиция и Росгвардия будут контролировать беспилотники

13 января 10:31

Проводы полярной ночи. Жители Мурманска с аккордеоном встретили зимнее солнце

12 января 07:42

Лидеры по мошенничеству. Кражи стали самыми раскрываемыми преступлениями в России

11 января 09:36

Против движения. В России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов

10 января 20:00

Раньше времени. Путин пообещал с 1 мая МРОТ приравнять к прожиточному минимуму

09 января 06:35

Комиссия по реформе. Чиновников будут стимулировать да деньги от сокращения госслужащих

08 января 21:23

Удаленная кардиограмма. Нижегородские ученые создали киберсердце

06 января 17:50

Снежный праздник. Скульпторы подарили Новосибирску на 125-летие ледяные новостройки

05 января 22:32

Предельная численность. Путин на Новый год уволил каждого пятого гаишника

28 декабря 02:06

Удаленное лечение. Большое количество новаций в российские законы вступит в силу 1 января

27 декабря 17:13

Безвозмездный дефицит. Среди россиян растет опыт донорства

25 декабря 12:49

Умные игры. В приморском зоопарке подружились детеныши пумы и хаски

25 декабря 10:37

Средства на утренник. Путин пообщается с детьми на ёлке в Кремле

22 декабря 13:00

Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января

21 декабря 19:52

Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

20 декабря 13:33

Резерв здоровья. Власти Рязанской области пообещали развивать массовый спорт

20 декабря 12:50

Покупки без чека. В российских регионах произошел массовый сбой работы магазинных касс

19 декабря 13:15

Улучшая жизнь. Нижегородские ученые создали нейромобиль, управляемый силой мысли

18 декабря 10:21

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов

17 декабря 13:29

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

15 декабря 10:13

Сладости к ЧМ-2018. Тульский пряник могут внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

14 декабря 18:07

Без приписок. Путин считает «навязывание» регионам угрозой для единства страны

12 декабря 07:59

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту

12 декабря 07:16

Дотации для лучших. Социально успешным регионам выделили 20 миллиардов

11 декабря 07:43

Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок

09 декабря 18:33

Качество покрытия. Дед Мороз впервые перешел по Керченскому мосту

08 декабря 18:13

Начало из прошлого. Новый проспект в Саранске назвали именем Российской Армии

08 декабря 13:23

Изъятые миллиарды. Генпрокурор России назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений

07 декабря 07:00

Яблоневый мегаполис. В Карачаево-Черкесии спустя четверть века восстанавливают сады

06 декабря 08:41

Беспрецедентная атака. Сборная РФ официально отстранена от участия в Олимпиаде-2018

05 декабря 18:24

Доступная процедура. Петербургские ученые сделали МРТ безопасной для людей