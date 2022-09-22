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Регионы > Волгоград

Охрана имущества. В Волгоградской области объявлен режим ЧС из-за паводка

04 апреля, 17:00
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В связи с тяжелой паводковой ситуацией на территории всей Волгоградской области введен режим ЧС. Такое решение принял глава региона Андрей Бочаров. Риск подтопления наблюдается в четырех районах Волгоградской области, полицейские переведены в режим повышенной готовности.

С учетом неблагоприятного прогноза и ожидаемой второй волной паводка мной принято решение ввести на территории Волгоградской области режим ЧС.

Глава региона Андрей Бочаров, "Российская газета"

Ранее режим ЧС был введен в Кумылженком и Фроловском районах, а также в городском округе городе Михайловке.

Как сообщили «Российской газете» в региональном МЧС, сегодня в Волгоград прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым он на вертолете совершил облет наиболее пострадавших от весеннего паводка районов.

Министр и губернатор пообщаются с жителями подтопленных домов, а также проконтролируют ход проведения аварийно-восстановительных работ в этих населенных пунктах, уточнили в пресс-службе областного МЧС.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка и имущества эвакуированных граждан, организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения.

Автор

Олег Корин

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