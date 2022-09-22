Охрана имущества. В Волгоградской области объявлен режим ЧС из-за паводка

Ранее режим ЧС был введен в Кумылженком и Фроловском районах, а также в городском округе городе Михайловке.

Как сообщили «Российской газете» в региональном МЧС, сегодня в Волгоград прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым он на вертолете совершил облет наиболее пострадавших от весеннего паводка районов.

Министр и губернатор пообщаются с жителями подтопленных домов, а также проконтролируют ход проведения аварийно-восстановительных работ в этих населенных пунктах, уточнили в пресс-службе областного МЧС.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка и имущества эвакуированных граждан, организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения.