Против насекомых. Объекты ЧМ-2018 в Волгограде будут пахнуть ванилью

Деревья и кустарники вокруг объектов ЧМ-2018 в Волгограде, в частности возле стадиона «Волгоград Арена», обрабатывают против насекомых разведенным в воде концентратом ванили, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

«Используется концентрация, которая не создает неудобств для болельщиков, но при этом достаточная для отпугивания мошки», — добавил представитель ведомства.

По его словам, пик активности мошки пришелся на 18 июня.

«В настоящее время в двухкилометровой зоне вокруг стадиона “Волгоград Арена” на территории тренировочных площадок, площадке Фестиваля болельщиков, территории музея “Россия — моя история” и других местах проводится дезинсекционная обработка деревьев и кустарников», — пояснил чиновник.

Обработки будут осуществляться за два дня до проведения каждого матча, ночью и ранним утром. Специализированные организации используют безопасный для людей и животных препарат, который воздействует только на мошку и комара.

Ранее пресс-служба администрации региона сообщала, что в преддверии ЧМ-2018 в Волгоградской области с привлечением авиации была проведена обработка водоемов и зеленых зон от кровососущих насекомых. Особое внимание было уделено зоне в радиусе 15 километров от стадиона «Волгоград Арена».

Власти заявили об ощутимом успехе, достигнутом в борьбе с мошкарой.

«В этом году благодаря принимаемым мерам наблюдается не такое обилие мошки, как обычно», — сказали в пресс-службе администрации региона.

Впрочем, эти «ковровые бомбардировки» с привлечением авиации не принесли желаемого результата, а иностранцы обратили внимание на обилие кровососущих. 18 июня игрок сборной Англии Гарри Кейн, который в матче со сборной Туниса забил два гола, пожаловался журналистам на волгоградскую мошкару, которая докучала футболистам во время игры. Организаторам даже пришлось использовать вертолет, чтобы распылить инсектицид над стадионом.

Насекомых было так много, что они мешали сосредоточиться на игре.

«Нам заранее сказали, что мошкары будет много. Когда мы вышли на разминку, ее оказалось больше, чем мы ожидали. Мы наносили много репеллента. Мошкара залетала в рот, в глаза, но мы все равно хорошо сыграли», — заявил форвард.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил во вторник, что нашествие мошки на юге России неизбежно и не зависит от погоды. Он отметил, что «это, вообще говоря, типичная ситуация для этого времени года — мошки, комары». Однако в южных регионах теплая погода наступает быстрее, чем в остальной стране. Поэтому если в центральной России появились только комары, то на юго-востоке, в Калмыкии, прикаспийских регионах и в Волгограде уже распространилась мошка, пояснил Вильфанд.

Волгоград примет еще три матча группового этапа мирового футбольного первенства. 22 июня Нигерия встретится с Исландией, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — сборные Японии и Польши.