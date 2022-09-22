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Регионы > Волгоград

С опережением. Волгоградская область перейдет на новое время

11 сентября, 16:46
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Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о переходе Волгоградской области в третью часовую зону. Сейчас регион идет в ногу с Москвой, а после перехода будет на один час опережать столицу. Перевод стрелок планируется провести в последнее воскресенье октября — 28-го числа.

С докладом на пленарном заседании выступил спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов, сообщает «Российская газета». Он напомнил депутатам итоги референдума, который прошел в регионе 18 марта. Тогда большая часть проголосовавших — 58,8 процента — высказались за перевод стрелок на один час вперед. Любопытно, что больше всего сторонников перемен было в городе Волжском.

После небольшой дискуссии законопроект о переходе Волгоградской области на новое время был поддержан.

Возможность перевода часов в Волгограде обсуждается с 2016 года, разговоры стали вестись активнее после реализованных инициатив перевода стрелок в Астраханской и Саратовской областях. На сайте облдумы был запущен онлайн-опрос. Там тоже большинство респондентов высказывались за увеличение светового дня.

Автор

Олег Корин

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