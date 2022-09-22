Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

Правительство Вологодской области разрабатывает проект «Первый материнский капитал», в соответствии с которым планируется, начиная с 2018 года, выделять семьям по 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка. В областном бюджете на эти цели потребуется около 1,5 млрд рублей на предстоящие три года, окончательные суммы и механизмы обсуждаются, рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор региона Олег Кувшинников.

Власти обсуждают сумму первого материнского капитала в 300 тысяч рублей с 2018 года, при формировании бюджета на 2018 год это учитывается, передает ТАСС. И запускается специальный ипотечный продукт, который будет синхронизирован с первым материнским капиталом, который можно будет размещать в качестве первоначального взноса, при рождении каждого последующего ребенка процентная ставка будет компенсироваться, рассказал губернатор.

По словам губернатора, «минимальная сумма на этот проект — 1,5 млрд рублей в бюджете области на ближайшие три года». Соответствующий законопроект появится в конце этого — начале следующего года, как только будет отработан вопрос с банками-партнерами.

Проблемы регионов Северо-Западного федерального округа и Дальнего Востока схожи, отметил губернатор. Это огромные территории с минимально развитой инфраструктурой и очень низкой плотностью населения. Отдельная проблема — отток населения в крупные мегаполисы.