14 сентября

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Регионы > Вологда

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

07 сентября, 18:48
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Правительство Вологодской области разрабатывает проект «Первый материнский капитал», в соответствии с которым планируется, начиная с 2018 года, выделять семьям по 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка. В областном бюджете на эти цели потребуется около 1,5 млрд рублей на предстоящие три года, окончательные суммы и механизмы обсуждаются, рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор региона Олег Кувшинников.

Власти обсуждают сумму первого материнского капитала в 300 тысяч рублей с 2018 года, при формировании бюджета на 2018 год это учитывается, передает ТАСС. И запускается специальный ипотечный продукт, который будет синхронизирован с первым материнским капиталом, который можно будет размещать в качестве первоначального взноса, при рождении каждого последующего ребенка процентная ставка будет компенсироваться, рассказал губернатор.

По словам губернатора, «минимальная сумма на этот проект — 1,5 млрд рублей в бюджете области на ближайшие три года». Соответствующий законопроект появится в конце этого — начале следующего года, как только будет отработан вопрос с банками-партнерами.

Проблемы регионов Северо-Западного федерального округа и Дальнего Востока схожи, отметил губернатор. Это огромные территории с минимально развитой инфраструктурой и очень низкой плотностью населения. Отдельная проблема — отток населения в крупные мегаполисы.

И Дальний Восток, и Вологодская область сейчас делают все возможное, чтобы отток остановить. Это развитие инфраструктуры, строительство социальных объектов, повышение качества жизни, развитие базовых университетов. Поэтому сейчас и Дальний Восток, и наш регион отток населения все-таки приостановили, но рождаемость пока не очень хорошая. Мы должны увеличить меры господдержки, мы понимаем, что растущая экономика может быть только с растущим населением.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, ТАСС

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Новые процедуры. В России прошел единый день голосования
Новая статья

11 сентября

Новые процедуры. В России прошел единый день голосования

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты
Новая статья

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе
Новая статья

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике
Новая статья

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь
Новая статья

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Уникальное мостостроительство. Строители керченского моста начали новый этап морской операции

27 августа 2017

Уникальное мостостроительство. Строители керченского моста начали новый этап морской операции

Японские технологии. Воронежский опыт создания «умного дома» распространят по всей России

25 августа 2017

Японские технологии. Воронежский опыт создания «умного дома» распространят по всей России

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

18 августа 2017

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

30 июля 2017

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

11 сентября 11:36

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

11 сентября 09:24

Новые процедуры. В России прошел единый день голосования

07 сентября 18:48

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

05 сентября 20:04

Новые предприятия. Путин поддержал создание "единого окна" для инвесторов

31 августа 14:11

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

30 августа 10:15

Навык водолаза. Для подъема затопленной техники Северный флот восстановит уникальный кран

29 августа 20:49

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

29 августа 19:46

ЖКХ и риски. Программа переселения россиян из аварийного жилья будет продолжена после 1 сентября

28 августа 09:13

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

27 августа 12:53

Уникальное мостостроительство. Строители керченского моста начали новый этап морской операции

25 августа 09:26

Японские технологии. Воронежский опыт создания «умного дома» распространят по всей России

24 августа 20:06

Адаптация предложений. Россияне впервые за два года стали есть больше сладкого

23 августа 16:40

Рост одобрения. Армия вызывает гордость у 90% россиян

21 августа 05:10

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

20 августа 16:57

Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу

19 августа 09:09

Процедура пригодности. «Колхозные леса» спасут, передав их в лесной фонд

18 августа 18:21

Проблемы без налога. Власти Краснодарского края улучшат пляжи после жалоб туристов

18 августа 15:42

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

16 августа 13:29

Телефонные провокации. В России появился новый вид спама

15 августа 08:46

За 80 лет истории. Ростовские аграрии бьют рекорды по сбору урожая зерновых

14 августа 11:12

Воздушная дуэль. В сети появилось видео главного авиапарада страны

07 августа 12:30

Физкультура без алкоголя. Правительство одобрило программу оздоровления россиян

04 августа 16:41

Сотрудничество регионов. Древние столицы Руси объединят в новый турмаршрут

02 августа 07:55

Общее пользование. Жители многоквартирных домов смогут выбрать, как платить ЖКХ

01 августа 21:06

Остановка с уловом. Президент России едет в Сибирь на рыбалку

31 июля 04:18

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах

30 июля 20:34

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

28 июля 17:56

Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами

27 июля 11:20

Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

26 июля 09:42

Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

24 июля 18:55

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

22 июля 08:18

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

21 июля 21:59

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

20 июля 09:34

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

17 июля 19:45

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

17 июля 18:53

Борьба с дефицитом. Орловские школьники поменяют учебники на планшеты

14 июля 19:30

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля 11:46

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

13 июля 16:38

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

12 июля 18:57

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

10 июля 10:55

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 10:46

Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

05 июля 12:27

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 12:02

Спрос на выходные. Погода не повлияла на снижение туристического потока на курорты России

05 июля 11:53

Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года

04 июля 19:15

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

03 июля 10:51

Новые предприятия. На все компьютеры в России установят отечественные антивирусы

02 июля 20:47

Ветхозаветный потоп. Лето в Центральной России в этом году не наступит