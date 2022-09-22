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Регионы > Вологда

Освоение производств. Вологодская и Новгородская области поддержат деревянное домостроение

25 мая, 13:22
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Вологодская и Новгородская области планируют создать межрегиональный кластер деревянного домостроения и деревообработки. Соглашение об этом подписали руководители регионов Олег Кувшинников и Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Это первое в Российской Федерации соглашение о создании межрегионального кластера индивидуального домостроения, который мы создаем под эгидой правительства РФ, Минпромторга и полномочного представителя президента в СЗФО. Уверен, что реализация этой инициативы придаст импульс не только сфере деревообработки, но и положит начало другим не менее выгодным и интересным проектам между нашими регионами в интересах всей страны», — сказал после подписания Кувшинников, чьи слова приводит пресс-служба.

Вологодский губернатор отметил, что кластер позволит значительно увеличить производство деревянных домокомплектов, передает ТАСС.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сотрудничество с Вологодской областью открывает большие возможности для работы новгородских производителей и их кооперации с вологодскими предприятиями.

«Это новые заказы, новые возможности, освоение новых производств. То есть мы создаем базовый кластер деревянного домостроение для всей страны», — отметил Никитин.

По данным пресс-службы, планируется, что первые совместные мероприятия состоятся уже в июне этого года. В Вологодской области с 2014 года реализуется проект создания кластера деревянного домостроения и деревообработки ой области. В настоящее время в его состав входит 36 предприятий бизнеса, научно-образовательные учреждения и организации, различных сфер.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия».

Автор

Олег Корин

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