Питьевая доступность. Вологодская область возглавила антирейтинг по чистоте воды

Наихудшая среди регионов России ситуация в сфере обеспечения населения чистой водой сложилась в 2017 году в Вологодской области, говорится в докладе Роспотребнадзора. В минувшем году только чуть более 45% жителей этого региона были обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Согласно информации ведомства, второе место в антирейтинге доступности качественной питьевой воды заняла Костромская область: там доступ к ней в прошлом году имели 66,7% населения, а третье — Курганская область, где чистую воду получали 69,3% жителей, передает ТАСС.

При этом Москва, Санкт-Петербург и Северная Осетия оказались лидерами по чистоте воды — там доступ к качественной питьевой воде имели 100% населения, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В среднем же по России доля обеспечения чистой питьевой водой в 2017 году составила почти 91,5% против 90,7% годом ранее.