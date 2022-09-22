Инцидент в подгузнике. В Вологде попал на видео побег малыша из детского сада

В Вологде полуторагодовалый ребенок ушел из частного детского сада, и никто из воспитателей его не хватился, сообщает портал «Вологда.рф». Видео «побега» опубликовано на YouTube.

На видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, как мальчик в одном подгузнике выходит из подъезда, а затем бродит по проезжей части во дворе, пердает РИА Новости.

По данным портала, на маленького ребенка без взрослых обратила внимание посторонняя женщина. Вначале она отвела малыша в другой детский сад, его сотрудники позвонили в учреждение по соседству и выяснили, что пропал именно их воспитанник. Примечательно, что до этого момента ребенка никто не искал.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента. Упустившего ребенка воспитателя детского сада уволили.