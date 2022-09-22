22 декабря

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Регионы > Якутск

В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

22 декабря, 11:50
2
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Сбор первого урожая начался в экспериментальном комплексе компании «Саюри» в селе Сырдах в Якутии – единственном в мире круглогодичном тепличном комплексе в районе вечной мерзлоты, где овощи выращивают по японской технологии.

В мае 2015 года в рамках визита в Японию правительство Республики Саха (Якутия) презентовало ряд инвестиционных проектов. Одним из них был инвестпроект по строительству круглогодичного тепличного комплекса в районе вечной мерзлоты, который меньше чем за год был реализован на практике.

Теплицы открыли в Якутии в начале декабря. Инвесторами проекта выступили «Алмазэргиенбанк» и «Хоккайдо корпорейшн».

По данным региональных властей, комплекс оснащён оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать непрерывное производство овощей, с автоматическим управлением микроклимата и минерального питания и с минимальным использованием ручного труда. В соответствии с инвестиционным проектом, в 2018–2020 годах планируется строительство второго и третьего этапов комплекса.

Проектом занимается компания «Саюри», которая является резидентом ТОР «Индустриальный парк Кангалассы». Ее директор Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости, что в тепличном комплексе начался сбор первого урожая.

Сейчас снимают первые покрасневшие помидоры, остальные будут постепенно дозревать в течение всей зимы. Представлены три скороспелых сорта томатов, отличающихся размерами: «тореро», «комета», «примула».

По словам Захарова, выращенные овощи будут поставляться в детские сады, а также на продажу в магазины – спрос уже есть.

Сейчас в регионе есть привозные китайские помидоры по 200 рублей за килограмм и помидоры, привезенные из Москвы, за 500 рублей. Цена наших помидоров будет около 250-300 рублей за килограмм — немного выше китайских. Но себестоимость выращивания их выше, чем в Китае, а также качество, несомненно, превосходит китайскую продукцию, сказал Захаров.

Он отметил, что овощи из тепличного комплекса, которые будут получать местные жители, – свежие, «сорвали – и сразу на продажу».

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь
Новая статья

22 декабря

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя
Новая статья

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми
Новая статья

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами
Новая статья

Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита
Новая статья

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

22 декабря 2016

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

20 декабря 2016

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

06 декабря 2016

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

05 декабря 2016

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

22 декабря 11:50 Новая статья

В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

22 декабря 11:03 Новая статья

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

20 декабря 11:24

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

16 декабря 15:01

19 декабря в Москве пройдет бизнес-конференция STDAY: New Year

12 декабря 08:21

Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами

09 декабря 17:09

Впервые за 8 лет. Президентское послание Федеральному Собранию вызвало рекордный интерес

06 декабря 20:54

Кубинская память. Улицы в российских городах называют в честь Фиделя Кастро

06 декабря 19:12

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита

06 декабря 17:33

Доверие граждан. Путин призвал беречь «чистоту судейского корпуса»

06 декабря 11:25

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

05 декабря 21:06

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

02 декабря 09:17

40 суток без солнца. В Мурманск пришла полярная ночь

16 ноября 06:54

Полезные привычки. Названы российские города, жители которых хотят дольше жить

15 ноября 18:05

Местное приветствие. В Перми появились линии электропередач в виде футболистов

15 ноября 17:14

Человек против электричества. Жителям Самары пришлось толкать троллейбус

15 ноября 12:35

Квадратные метры. Правительство увеличило финансирование нового жилья в регионах

11 ноября 17:10

Уникальная находка. Ветеран из Владимира завещал почти 2 млн рублей роддомам

09 ноября 12:42

Властные идеи. Доска позора для чиновников появится в Симферополе

08 ноября 14:30

Ужесточающая политика. Минфин заставляет регионы избавиться от долгов

31 октября 20:30

Не размывая ценности. Путин поддержал введение года единства российской нации

31 октября 17:43

Недорого и онлайн. Томские ученые научились диагностировать депрессию и стресс

28 октября 19:04

Сезонная вакцинация. Россияне в 10 раз меньше стали болеть гриппом

27 октября 11:46

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября 11:31

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

27 октября 11:12

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

26 октября 18:20

Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России

25 октября 09:06

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов

21 октября 10:52

Питер обогнал Москву. Своими зарплатами недовольны 85% россиян

20 октября 14:44

Несовершеннолетний БОЧ. Госдума запретит называть детей именами из цифр и ругательств

19 октября 17:21

Полосатый в темноте. Во Владивостоке ищут тигра, гуляющего по городу

19 октября 16:08

Штраф не по сезону. Госдума может ввести санкции за использование летних шин зимой

19 октября 13:16

Компьютерная реакция. Мошенники нашли новый способ хищения денег из банкоматов

13 октября 13:59

Как бы ни складывалось. Медведев пообещал исполнения всех социальных обязательств

10 октября 16:16

Японские следы. На Курилах нашли древний буддийский камень

10 октября 16:08

Неприкосновенный запас. В Петербурге утвердили норму хлеба на случай войны

07 октября 12:24

Рекордные размеры. Питерские строители получили международную награду за мост в Новосибирске

06 октября 17:45

Подарки в библиотеку. Путин отпразднует свой День рождения только с близкими и друзьями

06 октября 13:23

Самобытный потенциал. Названы 8 самых красивых деревень России

05 октября 19:55

Без опасности до 21. В России может вырасти возраст получения водительских прав

05 октября 11:20

Недетская нагрузка. Ко Дню учителя в России начали менять зарплаты педагогов

04 октября 17:36

Послание в будущее. Мурманск празднует столетний юбилей

03 октября 14:51

Рост штрафов в 10 раз. С 3 октября в России ужесточили закон о выплатах зарплат

30 сентября 16:37

Узнать в лицо. Сооснователь компании N-Tech.Lab рассказал о будущем нейронных сетей

28 сентября 10:38

Популярный экстрим. Жительница Перми отметила 80-летний юбилей прыжком с парашютом

28 сентября 10:23

Статус человека. Правительство отменяет бэби-боксы, а патриарх поддержал запрет абортов

26 сентября 11:49

Черно-оранжевая традиция. Во Владивостоке День тигра отметили карнавалом

26 сентября 10:41

Альтернативные достижения. На московском марафоне бегун поставил рекорд

26 сентября 09:57

Юридическая этика. Адвокатам могут запретить ругаться в соцсетях