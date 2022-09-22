В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

Сбор первого урожая начался в экспериментальном комплексе компании «Саюри» в селе Сырдах в Якутии – единственном в мире круглогодичном тепличном комплексе в районе вечной мерзлоты, где овощи выращивают по японской технологии.

В мае 2015 года в рамках визита в Японию правительство Республики Саха (Якутия) презентовало ряд инвестиционных проектов. Одним из них был инвестпроект по строительству круглогодичного тепличного комплекса в районе вечной мерзлоты, который меньше чем за год был реализован на практике.

Теплицы открыли в Якутии в начале декабря. Инвесторами проекта выступили «Алмазэргиенбанк» и «Хоккайдо корпорейшн».

По данным региональных властей, комплекс оснащён оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать непрерывное производство овощей, с автоматическим управлением микроклимата и минерального питания и с минимальным использованием ручного труда. В соответствии с инвестиционным проектом, в 2018–2020 годах планируется строительство второго и третьего этапов комплекса.

Проектом занимается компания «Саюри», которая является резидентом ТОР «Индустриальный парк Кангалассы». Ее директор Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости, что в тепличном комплексе начался сбор первого урожая.

Сейчас снимают первые покрасневшие помидоры, остальные будут постепенно дозревать в течение всей зимы. Представлены три скороспелых сорта томатов, отличающихся размерами: «тореро», «комета», «примула».

По словам Захарова, выращенные овощи будут поставляться в детские сады, а также на продажу в магазины – спрос уже есть.

Сейчас в регионе есть привозные китайские помидоры по 200 рублей за килограмм и помидоры, привезенные из Москвы, за 500 рублей. Цена наших помидоров будет около 250-300 рублей за килограмм — немного выше китайских. Но себестоимость выращивания их выше, чем в Китае, а также качество, несомненно, превосходит китайскую продукцию, сказал Захаров.

Он отметил, что овощи из тепличного комплекса, которые будут получать местные жители, – свежие, «сорвали – и сразу на продажу».