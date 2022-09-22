Правила карликовости. В Якутии нашли мамонта, названного парадоксом

Туша взрослого мамонта размером около двух метров, найденная на острове Котельный в Якутии, оказалась научным парадоксом, рассказал агентству «Интерфакс» руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.

«До сих пор считается, что карликовость — это побочный эффект островного расположения. Когда мамонты изолируются на островах, они уменьшаются в размере. В данном случае вряд ли свою роль сыграл островной эффект, т.к. остров Котельный во времена мамонтов был частью огромной суши. Мы столкнулись с огромным научным парадоксом», — отметил ученый.

Остров Котельный в свое время был частью материка. Начал отделяться от суши примерно 10 тыс. лет назад. В этой области, по свидетельству сборщиков бивней, находят очень много бивней маленьких размеров. Протопопов подчеркнул, что именно внешние условия чаще всего формируют эволюционные направления. Он отметил, что карликовость мамонта может являться и следствием генетической болезни. Генетические исследования проводятся годами — до 5-6 лет.

Найденный в прошлом году мамонт уже изучается. Точная причина маленького размера будет названа только после того, как будет сделано датирование и проведено глубокое исследование.

Как сообщалось ранее, на остров Котельный выезжала большая экспедиция, которая обнаружила тушу взрослого мамонта небольшого размера. К раскопкам находки планируется приступить в следующем году.