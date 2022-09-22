Арктическое тепло. В Якутии начался отопительный сезон

Отопительный сезон начался в 24 из 34 районов Якутии и административном центре региона, сообщил министр ЖКХ и энергетики республики Данил Саввинов.

«Отопительный сезон начался в 24 районах республики. Особое внимание, конечно, уделяем Арктической зоне республики. Во всех 13 северных и арктических районах жители получили тепло. В целом по региону в работе порядка 290 котельных, запущено отопление в порядка 8 тыс. жилых домов», — сказал он, добавив, что отопление подается также и в административном центре региона — Якутске.

По словам Саввинова, начало отопительного сезона в остальных районах ожидается в ближайшие дни, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в трех северо-западных районах Якутии в начале сентября. По данным синоптиков, на севере региона ночью температура воздуха опускается до минус 2-3 градусов.